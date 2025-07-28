Новый мессенджер, «приземление» и безопасный контент: останется ли Telegram в России

В России опять заговорили про Telegram — будет ли его блокировка в 2025 году? Давайте разберемся, что происходит с самым популярным мессенджером у нас в стране и почему все так волнуются.

Telegram — самый популярный мессенджер

Telegram сейчас занимает прочную позицию в России: по данным на 2025 год, им пользуются около 55% россиян, а с 2024 года — более 80 миллионов человек.

Поэтому идея закрытия такого мессенджера кажется многим нереальной. Но государство понимает, что Telegram не до конца придерживается российских законов.

Национальный мессенджер

В России разрабатывают современный мессенджер под названием MAX. Глава комитета Госдумы Сергей Боярский заявляет, что этот сервис не заменяет Telegram, а будет запущен в дополнении к нему.

Пока официальной блокировки иностранных сервисов нет, но правила для Telegram и WhatsApp могут уже сточиться. Интересно, что WhatsApp в России уже признан экстремистским и запрещен.

Telegram идет навстречу?

Однако в июле появилась информация, что Telegram начал регистрацию представительств в России.

Однако эксперты отмечают, что подобные действия идут вразрез с прежней политикой Telegram и Павлом Дуровым, который выступал за независимость своего мессенджера.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что мессенджер Telegram не войдет в список программ из недружественных стран, если будет выполнять законы в России, пишет Газета.ру.

Также, по его словам, WhatsApp скорее всего уйдет из России, но его легко заменит новый российский мессенджер. Однако чиновники призывают иностранные компании к сотрудничеству.

Они напоминают, что в России уже давно ввели закон «О приземлении», который обязал зарубежные IT-компании открывать в стране уполномоченное юридическое лицо.

Кроме того, с сентября могут начать штрафовать за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN.

Такое нарушение может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Также поддержано предложение ввести штраф за распространение рекламы VPN-сервисов. За данное нарушение штрафы могут достичь 500 тысяч рублей.

Таким образом, власти пытаются навести порядок в Интернете, но эти изменения вызывают много споров, поэтому только время покажет, к чему приведут многочисленные нововведения.