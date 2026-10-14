Батареи наконец потеплеют: в Петербурге официально стартует отопительный сезон

Городские власти объявили о начале полноценного отопительного сезона.

Когда включат отопление?

Официальный старт назначен на 15 октября, 9:00 утра, сообщили в Смольном.

С этого момента тепло начнет поступать во все жилые дома без исключения. До этого момента город две недели находился в режиме «протапливания».

Батареи грели в основном в школах, детских садах и больницах. Теперь же вентили откроют на полную мощность для всего жилого фонда.

Город к холодам готов: коммунальщики проверили сети и подготовили больше 24 тысяч домов еще к середине сентября.

Почему не стоит ждать кипятка в первую же минуту?

Если часы пробьют девять утра, а ваши батареи останутся холодными — не паникуйте.

Отопительная система мегаполиса — это огромный и сложный механизм. Теплоносителю нужно время, чтобы дойти по трубам до каждого дома и подняться на все этажи.

Обычно на полную наладку системы уходит от одного до трех дней. За это время управляющие компании выравнивают давление в трубах и спускают скопившийся воздух.

Какой должна быть температура в квартире?

По закону во время отопительного сезона в квартирах действуют четкие нормы:

В обычных жилых комнатах температура не должна опускаться ниже +18 °C .

. В угловых комнатах (где холоднее из-за двух внешних стен) должно быть минимум +20 °C.

Если на градуснике меньше, значит, услуга оказывается некачественно, и за это можно требовать перерасчет.

Что делать, если дома по-прежнему мороз?

Если прошло пару дней после старта, соседи уже греются, а у вас батареи ледяные — действуйте по шагам:

Проверьте краны на батареях. Банально, но регуляторы могут быть просто перекрыты. Спросите соседей по стояку. Часто на верхних этажах образуются воздушные пробки. Стоит стравить воздух через кран Маевского — и тепло пойдет по всему дому. Звоните в свою управляющую компанию (УК или ТСЖ). Их телефон обычно указан на квитанции за ЖКУ или на инфостенде в парадной. Именно сантехники УК обязаны регулировать внутридомовые системы. Если в УК не реагируют — звоните 004. Это единая городская служба по вопросам ЖКХ. Заявки там фиксируются строго, и коммунальщикам приходится шевелиться быстрее. Также работает дежурная служба Жилищного комитета: 409-73-78.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сделать перерасчет за холод в квартире.