Деревья-великаны, 64 вида птиц и тропа на 45 километров: в Ленобласти появилась новая особо охраняемая природная территория

Сегодня отмечается День работника заповедного дела.

Представьте: вы выходите из душной маршрутки на окраине мегаполиса, проходите пару сотен метров — и оказываетесь в глухой северной тайге.

Вокруг шумят ели высотой с 12-этажный дом, пахнет мхом, а под ногами цветут дикие орхидеи.

Это не фантастика. Прямо под боком у Петербурга, Всеволожска и плотно застроенного Кудрово появился новый заказник — «Ржевский лесопарк и Ковалёвский лес». Это случилось прямо в День работника заповедного дела.

Зеленый щит от строек

Ржевский лесопарк много лет был в зоне риска. Из-за близости к КАД и разрастающимся микрорайонам этот зеленый массив рисковал уйти под очередную застройку или превратиться в свалку.

Местные жители и активисты долго боролись за его судьбу.

И вот свершилось: лес официально стал особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Теперь в Ленинградской области таких зон уже 54, сообщает Администрация Ленобласти.

Новый охранный статус означает главное: рубить деревья, прокладывать трассы и строить высотки здесь теперь строго запрещено законом.

Настоящие великаны и редкие орхидеи

Заказник разбит на восемь участков. Самый ценный уголок спрятан в долине реки Лубьи. Здесь сохранился первозданный старовозрастной лес:

Местные ели вымахали до 35 метров в высоту.

в высоту. Толщина отдельных стволов у корней — больше метра (обнять такое дерево в одиночку не получится).

(обнять такое дерево в одиночку не получится). Здесь растет пальчатокоренник балтийский — редчайшая северная орхидея из Красной книги России.

В лесу нашли дом 64 вида птиц, зайцы, лисы и другие звери (всего 14 видов млекопитающих).

И все это богатство шумит буквально в паре шагов от плотного городского трафика.

Заповедники, открытые для людей

Раньше слово «заказник» означало закрытую зону за глухим забором. Сейчас подход изменился: природу не просто защищают, но и аккуратно открывают для горожан.

В Петербурге действует проект «Новая заповедная география», рассказал глава города Александр Беглов.

Суть простая — строить в лесах удобные деревянные настилы, ставить указатели и скамейки, чтобы люди гуляли с комфортом и не вытаптывали хрупкую экосистему.

Только за прошлый год по городским экотропам прошли больше миллиона человек. Спрос на прогулки на свежем воздухе сейчас огромный.

Где погулять: от Тарховки до «Озёрной тропы»

В самом Петербурге сегодня насчитывается 18 охраняемых природных территорий. И список постоянно растет.

Новичок года: заказник «Тарховский» на берегу Финского залива (Курортный район). Это 189 гектаров леса, дюн и побережья, где можно отдохнуть от суеты.

заказник «Тарховский» на берегу Финского залива (Курортный район). Это 189 гектаров леса, дюн и побережья, где можно отдохнуть от суеты. Супермаршрут для выносливых: в этом году открыли петербургский участок первой межрегиональной «Озёрной тропы». Маршрут соединил заказник «Озеро Щучье», знаменитый «Комаровский берег» и ушел дальше в леса Ленобласти. Общая длина тропы — внушительные 45,5 километров. Это отличный маршрут как для коротких семейных выходов, так и для серьезных походов выходного дня.

Что дальше?

Зеленый пояс вокруг города продолжит расти. На очереди создание еще двух заказников:

«Сестрорецкие дюны» — сохранят песчаные холмы и сосны у залива. «Старая граница» возле Белоострова — защитит болота и леса, где до 1939 года проходила советско-финская граница (здесь до сих пор сохранились исторические оборонительные доты).

Города растут стремительно. Но появление таких заказников дает надежду, что дикая природа вокруг нас не исчезнет под асфальтом, а останется чистым и безопасным домом для зверей и местом отдыха для людей.

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