Выходной в среду и подешевевшие отели: куда уезжает Петербург на ноябрьские праздники

Больше половины жителей города на Неве остаются в России.

Ноябрьские праздники в этом году не балуют длинными выходными. Красный день календаря — 4 ноября — выпал прямо на середину недели. Но петербуржцев это не остановило.

Многие берут пару дней за свой счет и устраивают себе полноценный мини-отпуск.

Куда же чаще всего едут жители Северной столицы и во сколько это обойдется?

Свой берег милее: 58% остаются в России

Большинство петербуржцев решили не заморачиваться со сложной логистикой и визами. Почти 60% бронирований приходится на российские города, сообщает 78.ru со ссылкой на сервис бронирования «Островок».

Безоговорочные лидеры среди направлений:

Москва — на «Сапсане» пара часов, и ты на выставках и в лучших ресторанах.

— на «Сапсане» пара часов, и ты на выставках и в лучших ресторанах. Калининград — сюда летят за Балтикой, янтарем, замками и европейской атмосферой.

— сюда летят за Балтикой, янтарем, замками и европейской атмосферой. Псков и Великий Новгород — классика для коротких автопутешествий на пару дней.

— классика для коротких автопутешествий на пару дней. Казань, Сочи и Выборг — тоже в топе любимчиков.

Кстати, приятный сюрприз: жилье в России на эти даты даже немного подешевело (примерно на 2%). В среднем ночь в отеле сейчас стоит около 5 400 рублей. Если искать простую посуточную квартиру, выйдет еще дешевле — около 4 200 рублей в сутки.

А если за границу?

Остальные 42% туристов из Петербурга все-таки потянуло за пределы страны.

Хит сезона — Белоруссия. До Минска легко добраться, загранпаспорт не нужен, а цены радуют.

Следом идут теплая Турция, колоритный Узбекистан и солнечный Таиланд. Некоторые замахнулись на Европу (Францию, Италию) и даже далекую Японию, где в ноябре начинается красивейший сезон красных кленов.

Зарубежные отели обойдутся в среднем в 12 100 рублей за ночь. Это, к слову, на 5% дешевле, чем прошлой осенью.

Шашлыки, баня и лес: бум на загородные дома

Тех, кто устал от городского шума, потянуло к природе. Спрос на загородные коттеджи взлетел, особенно в Карелии (+25%) и Татарстане (сразу +53%).

Аренда дома на компанию — удовольствие не самое дешевое. В среднем за сутки просят 17 300 рублей. Но если ехать семьей или с друзьями, сумма делится и выходит вполне подъемно.

В тренде дома с панорамными окнами, баней на дровах или чаном под открытым небом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге открылся Музей компьютерных игр.