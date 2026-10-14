Не морковь, а эталон: эти два сорта вырастут даже на глине — высокоурожайные и ровные

Названы высокоурожайные сорта моркови

Опытные агрономы постоянно занимаются поиском перспективных сортов овощных культур, уделяя особое внимание моркови. Владельцы земельных участков стремятся к получению качественного урожая с правильной формой корнеплодов.

Морковь нуждается в рыхлой почве, обеспечивающей беспрепятственное развитие корневой системы. При отсутствии соответствующих условий на участке рекомендуется подбирать специализированные сорта.

Гибрид «Абледо»

Этот среднеспелый сорт характеризуется периодом вегетации в 110 дней. Он позволяет получать выровненные корнеплоды ширококонической формы с тупым окончанием.

Длина плодов достигает 18 см. Гибрид обладает высокими вкусовыми качествами, пригодными для переработки на сок, а также отличается устойчивостью к растрескиванию и механическим повреждениям.

Сорт «Проминанс»

Этот гибрид обеспечивает сбор урожая в период от 115 до 120 дней. Корнеплоды сорта «Проминанс» отличаются правильной формой, гладкой поверхностью и ярко-оранжевым окрасом при длине 16–19 см.

Сорт характеризуется высокой устойчивостью к альтернариозу и сохраняет продуктивность в неблагоприятных климатических условиях. Кроме того, корнеплоды не склонны к растрескиванию при перерастании.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

Не томаты, а хиты сезона 2026: плоды крупные, а вкусу завидует рахат-лукум – семена стоит купить заранее.

Забудьте про «Бычье сердце»: этот томат шпарит сладкие плоды ящиками — в сезоне 2027 делаю ставку только на него.