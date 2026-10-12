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Не томаты, а хиты сезона 2026: плоды крупные, а вкусу завидует рахат-лукум – семена стоит купить заранее

Опубликовано: 12 октября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Не томаты, а хиты сезона 2026: плоды крупные, а вкусу завидует рахат-лукум – семена стоит купить заранее
Не томаты, а хиты сезона 2026: плоды крупные, а вкусу завидует рахат-лукум – семена стоит купить заранее
Городовой ру
Семена этих томатов лучше купить заранее

Опытные садоводы заблаговременно формируют фонд семян к предстоящему сезону, уделяя особое внимание томатам.

Эта культура традиционно одной из первых высаживается в теплицы, в связи с чем наиболее раннеспелые сорта приобретаются заранее. Агроном Ксения Давыдова назвала несколько своих любимых сортов.

Гибридный сорт «Аленка F1»

Адаптирован как для защищенного, так и для открытого грунта. Низкорослые кусты не требуют пасынкования, а период созревания плодов составляет 90 дней с момента появления всходов.

«Алтаечка»

Высоким спросом также пользуется сорт «Алтаечка», характеризующийся устойчивостью к фитофторозу и отсутствием необходимости в подвязке или пасынковании. Плоды среднего размера с тонкой кожицей универсальны в использовании и достигают спелости за 95 дней.

«Амурский штамб F1»

Гибрид с ранним сроком созревания (85 дней). Сорт пригоден для выращивания в любых условиях и отличается неприхотливостью в уходе.

Фото сгенерировано ИИ

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Каждый по 500 граммов: агроном Давыдова назвала крупноплодный биф-томат – с ароматной сладкой мякотью.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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