Не томаты, а хиты сезона 2026: плоды крупные, а вкусу завидует рахат-лукум – семена стоит купить заранее

Опытные садоводы заблаговременно формируют фонд семян к предстоящему сезону, уделяя особое внимание томатам.
Эта культура традиционно одной из первых высаживается в теплицы, в связи с чем наиболее раннеспелые сорта приобретаются заранее. Агроном Ксения Давыдова назвала несколько своих любимых сортов.
Гибридный сорт «Аленка F1»
Адаптирован как для защищенного, так и для открытого грунта. Низкорослые кусты не требуют пасынкования, а период созревания плодов составляет 90 дней с момента появления всходов.
«Алтаечка»
Высоким спросом также пользуется сорт «Алтаечка», характеризующийся устойчивостью к фитофторозу и отсутствием необходимости в подвязке или пасынковании. Плоды среднего размера с тонкой кожицей универсальны в использовании и достигают спелости за 95 дней.
«Амурский штамб F1»
Гибрид с ранним сроком созревания (85 дней). Сорт пригоден для выращивания в любых условиях и отличается неприхотливостью в уходе.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также:
Забудьте про «Бычье сердце»: этот томат шпарит сладкие плоды ящиками — в сезоне 2027 делаю ставку только на него.
Каждый по 500 граммов: агроном Давыдова назвала крупноплодный биф-томат – с ароматной сладкой мякотью.