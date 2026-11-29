С 2027 года контроль за банковскими переводами физлиц усиливается.

Банк России начнет передавать в ФНС данные о счетах, операции по которым указывают на систематическое получение дохода от других людей. Это не «налог на переводы» и не тотальная слежка: под механизм попадают только операции с признаками скрытого предпринимательства. Проверьте свои поступления и при необходимости легализуйте статус заранее.

Признак 1: регулярные суммы от разных людей

Вам постоянно приходят деньги от третьих лиц, и вы сразу снимаете их наличными. Если это не зарплата, пенсия, алименты или возврат долга, банк может расценить поступления как оплату товаров или услуг без регистрации. По данным «Российской газеты», переводы от близких, возвраты займов и разовые поступления с понятным источником внимания регулятора не привлекут. Ориентир для проверки — уровень 2,4 млн рублей неподтвержденных доходов в год, что соответствует максимальному доходу самозанятого.

Признак 2: множество мелких переводов через кошельки и СБП

Вам переводят деньги через электронные кошельки и системы быстрых платежей, отправителей много, вы все снимаете наличными. Такая схема выглядит как торговля или оказание услуг. Банк отслеживает это автоматически по положению ЦБ № 860-П, которое содержит признаки необычных операций. Внимание привлекает не разовая сумма, а систематичность и отсутствие официального статуса.

Признак 3: торговля мимо кассы на личный счет

Вы продаете товары или услуги, деньги приходят на личную карту, чеки не выдаются. Банк подозревает, что вы прячете выручку от налоговой. С 1 января 2027 года ЦБ будет передавать ФНС сведения о таких операциях, и налоговая сможет запросить у банка детальные выписки вне рамок проверки. Сейчас ФНС может получить выписку по счету физлица только при проверке или взыскании задолженности — новые правила расширяют это основание.

Как защититься: оформите самозанятость

Если вы регулярно получаете деньги от разных людей за работу или услуги, оформите статус самозанятого через приложение «Мой налог». Это займет около десяти минут. Ставка составит 4% с доходов от физлиц и 6% от юрлиц. Легальный статус снимает вопросы ФНС и стоит дешевле, чем доначисление налога за три года, штраф от 40% суммы недоимки и возможные страховые взносы. Не ждите первого запроса из банка — проверьте свои поступления и при необходимости оформите статус заранее.