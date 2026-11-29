Клеёнки с цветочками для кухни – лютый колхоз: найдены замены на 2027 год – ни липкости, ни уродских заломов

Чем заменить клеенку на кухонном столе - три варианта

После покупки красивого стола хозяйки беспокоятся за его поверхность, поэтому обычно используют клеенку с различными узорами, рисунками. Из-за этого даже качественная мебель начинает выглядеть старомодно. Существует три замены, которые не испортят интерьер, при этом защитят стол.

Скатерть с водоотталкивающим эффектом

Глянцевую клеенку получится заменить тканевой скатертью с водоотталкивающей пропиткой. Она не имеет заломов, смотрится аккуратно. Лучше всего отдавать предпочтение молочному, оливковому, серо-бежевому, песочному и другим спокойным оттенкам.

Силиконовые подложки

Если не хочется закрывать столешницу полностью, то есть подходящий вариант - купить отдельные подложки, которые ставятся под тарелки. Их можно легко очистить от грязи и при необходимости приобрести новые. Силиконовые подложки не подойдут для горячих кастрюль и противней.

Прозрачное стекло

При постоянном использовании кухонного стола лучше приобрести накладку из прозрачного стекла. Она не будет портить вид стола, липнуть к рукам. Стекло легко очищается от загрязнений, а также может иметь разную толщину и диаметр, сообщает vluki.ru.

Что лучше выбрать

Для красивой столешницы лучше всего выбрать подложки или прозрачное стекло, а для уюта - тканевую скатерть.

Рекомендация от автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже давно использует гибкое стекло для кухонного стола. Этот материал выполняется из ПВХ, смотрится на столешнице аккуратно.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

В "Фикс Прайс" бежала за завозом к Новому году: скупила пижамы за копейки, а по качеству - лучше массмаркета

Всего 3 полоски на подошву — и сапоги не скользят даже в чистый гололед: обувь держит сцепление лучше зимней резины

В тонкой куртке тепло даже в ноябре: использую одну незаметную деталь – не приходится доставать огромный пуховик