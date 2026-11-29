Жители Петербурга жалуются на запах канализации и корвалола в воде из-под крана

Что тревожит петербуржцев

Жители Красносельского, Московского, Фрунзенского и Пушкинского районов Петербурга пишут в соцсетях о странном запахе воды — кто-то чувствует корвалол, кто-то ацетон.

Даже кипячение не спасает: вкус лекарств остаётся, поэтому горожане опасаются пить такую воду, купать в ней детей и готовить еду.

Что отвечает Водоканал

На горячей линии предприятия заявили, что на сетях произошла авария, однако официальная позиция звучит иначе: по данным лабораторных проверок, вода на выходе с ЮВС соответствует нормам СанПиН, запах не зафиксирован.

Сооружения работают в штатном режиме, а контроль качества на водозаборе усилили. Проще говоря, жалобы есть, а подтверждённой проблемы — нет, и это расхождение никого не успокаивает.

Как действовать, если вода пахнет

Пока ситуация проясняется, стоит перестраховаться и внимательно следить за обновлениями:

сообщить о запахе в Водоканал и Роспотребнадзор — чем больше обращений, тем быстрее проверка;

на время перейти на бутилированную воду для питья и готовки;

дать воде отстояться или использовать фильтр, но не считать это гарантией чистоты;

не купать малышей и не стирать бельё без крайней нужды, пока запах не уйдёт.

Стоит помнить: проблема с запахом в городе возникает уже не впервые — весной жители Невского и Красносельского районов жаловались на химию у Невы и нефтяные пятна в канале. Так что бдительность здесь точно лишней не будет.

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