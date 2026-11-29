Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2027 году посажу другой сорт – урожайность высокая, плоды сочные и сладкие

Дачникам назвали урожайный сорт томатов

Многие садоводы сохраняют в памяти эталонный, насыщенный вкус томатов советского периода. Несмотря на то что найти аналоги с подобными характеристиками в современных условиях затруднительно, на рынке по-прежнему представлены сорта, обладающие выдающимися вкусовыми качествами.

К числу таких культур относится сорт «Сибирский сюрприз». Наименование сорта указывает на высокую адаптивность растений к неблагоприятным климатическим факторам, что делает его пригодным для культивации в любом регионе страны.

Данный сорт отличается высокой продуктивностью: в одной кисти формируется до 10 плодов. При выращивании в открытом грунте показатели урожайности могут быть несколько ниже.

Высота куста достигает 1,2 метра; обильное плодоношение требует обязательной подвязки растений. Агротехника также предполагает проведение умеренного пасынкования.

Плоды перцевидной формы весят до 150 г. Компактный размер делает их оптимальным выбором для консервирования.

Томаты отличаются выраженным вкусом, высокой ароматикой и сладкими вкусовыми нотами.

Данные плоды оптимально подходят для употребления в свежем виде, включая использование в салатах и закусках.

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