Беру сливочное масло и банку сгущёнки: пирожные «Муравейник» с песочной крошкой — десерт детства

Как приготовить пирожные "Маравейник"

Из песочного теста, сливочного масла и вареной сгущенки можно приготовить пирожные “Муравейник”. Сверху десерт покрывается шоколадом. Вкус напоминает детство, от лакомства веет лучшими воспоминаниями.

Что понадобится

Для теста: 200 г сливочного масла, 450 г муки, 7 г разрыхлителя, 30 г сахара, 5 г ванилина, 20 г сметаны, 1 куриное яйцо, 40 мл молока.

Для крема: 380 мл вареной сгущенки, 100 мл сгущенного молока, 200 г сливочного масла, 20 г меда.

Для украшения: шоколад.

Приготовление

Перетрите муку с разрыхлителем и ледяным сливочным маслом до крошки. Добавьте сахар, сметану, яйцо, ванилин и молоко. Сделайте тесто, разделите его на две части, охладите в течение часа.

Натрите тесто на терке, распределите по противню с пергаментной бумагой и поставьте выпекаться при 190 градусах на 25 минут. Повторите действия со второй частью теста. Остывшую крошку разломите руками на несколько частей.

Для приготовления крема взбейте мягкое масло с двумя видами сгущенки, медом. Добавьте крошку и перемешайте. Выложите массу в формочки с пищевой пленкой, переверните на блюдо, сообщает popcornnews.ru.

Растопите шоколад, полейте пирожные и охладите их 6 часов перед подачей.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Сделать пирожные “Муравейник” более оригинальными получится при добавлении в крем грецких орехов. Их также можно использовать для украшения.

Фото: Сгенерировано ИИ

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