«Петербуржцы живут с видом на исторический центр, Питерцы — в спальных районах»: в сети разгорелись споры о коренных жителях Северной столицы

Оказалось, что в Северной столице есть свое разделение на коренных и просто местных жителей.

Петербург — город с богатой историей. Еще при основании города сюда приезжали ремесленники, купцы, дворяне и даже иностранцы.

За всю историю в городе жили русские, финны, немцы, поляки, евреи и много других национальностей. Многие оставляли тут свои корни.

Кто такой коренной петербуржец?

Настоящий петербуржец — это не просто человек с русским именем. Это тот, у кого оба родителя родом из города. Или хотя бы те, кто живет тут не первый десяток лет.

Считается, что он обладает особым душевным складом, который выделяет его среди других.

Всегда отмечалось, что петербуржец — это манерный человек, который проявляет уважение к границам.

Кроме того, коренные жители используют официальное название города — Санкт-Петербург. Предпочитают скромный стиль в одежде и всегда опрятно выглядят.

Немного о менталитете и традициях

Коренные петербуржцы — это носители старых традиций. Они бережно относятся к своему городу, любят его тихо и с любовью.

Они не гонятся за богатством. Это люди, сохраняющие душевное тепло и добрый «петербургский дух».

В одной из групп в соцсети жители Северной столицы решили обсудить, как выглядит коренной петербуржец и в чем его отличительные черты.

«Я коренной петербуржец. Живу в городе Петра 39 лет. Пишу стихи о природе, выращиваю красивые цветы, сажаю каштаны, умею делать садовую беседку. Читаю Гёте, Сервантеса, Шекспира, Дюма, Жюль Верна, Лорку, Чехова, Пушкина, Бенедиктова, Бальмонта. Не пью пиво и прочие алкогольные напитки. Не позволяю себе материться на улицах великого северного города. Раздаю листовки в костюме Кролика»;

«Петербуржцы живут с видом на исторический центр города, Питерцы — в спальных районах. Ну бытует тут такое мнение, типо истинный петербуржец — проникший самим сердцем города и никогда не променяет старую комнату в центре на студию в новостройках окраин»;