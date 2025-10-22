Без кондиционеров, но в безопасности: почему петербургское метро не закупает сквозные вагоны и предпочитает «Балтийцев»

Петербургский метрополитен не копирует московский формат сквозных вагонов с кондиционерами, потому что ставит на первое место безопасность и надежность.

Петербургское метро идет своим путем. Оно отличается не только в дизайне, но и в технических решениях.

В интервью «Фонтанке» начальник метро Евгений Козин объяснил, почему в Северной столице закупают поезда со сквозными межвагонными переходами и кондиционерами, как у москвичей.

Маленький плюс, но большие «минусы»

Сквозные переходы между вагонами добавляют всего плюс 16–18 человек к вместимости примерно полуторатысячного состава из восьми вагонов. А с учетом сложностей и рисков это слишком мало.

Самое главное — безопасность. Пожарные нормы требуют, чтобы вагон прошел специальные испытания, которые над составы со сквозными переходами не проходили.

Почему без кондиционеров?

Если бы поезда оснастили кондиционерами, то наружные блоки тепла нагревали бы тоннели. Но вентиляция была спроектирована в советские времена и не рассчитана на отвод лишнего тепла.

В итоге микроклимат в тоннелях стал бы хуже. В Петербурге делают ставку на приточно-вытяжную вентиляцию, которая обеспечивает комфортные условия без перепадов температуры и влажности.

Особенность Петербурга — закрытые станции

Еще одна причина отказа от переходов — архитектура станций.

В Петербурге много закрытых платформ, где проемы вагона и платформы должны совпадать строго, чтобы обеспечить безопасность посадки и высадки.

Сквозные переходы здесь создают дополнительные сложности. Поэтому Петербург придерживается собственной модели поездов, которая проверена временем и отвечает специфике города.

Планы развития

В 2025 году Петербург получает новые поезда серии «Балтиец». Они уже идут без сквозных переходов между вагонами, что соответствует техническому заданию Петербургского метрополитена.

Обновление началось с красной линии, и постепенно новые составы появятся на других ветках.