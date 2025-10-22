Кофе по 6 ложек и чесание пяток: тайные привычки русских царей

За именами и историей стояли живые и порой очень странные люди со своими увлечениями.

Русские цари — не только великие правители, но и люди со своими странными и удивительными привычками.

Необычные вещи делали императоры не ради политики, а просто потому, что им так нравилось.

Петр I и любовь к тесноте

Петр Великий не любил высокие потолки. Слуги даже порой натягивали специальные полотна, создавая эффект низкого потолка.

Когда он жил и учился в Голландии, то по местным традициям спал в маленьком спальном шкафу, который сохранился в музее до сих пор и теперь является популярным экспонатом в музее.

Петру с детства симпатизировали карлики. Поэтому при дворе императора были шуты-лилипуты. Император очень любил, когда карлики выпрыгивали из пирога, пугая гостей.

Елизавета Петровна и чесание пяток

Императрица Елизавета Петровна переняла очень необычную для царской особы привычку — она любила, чтобы ей чесали пятки на ночь.

Эту процедуру она доверяла самым приближённым фрейлинам, которые даже соревновались за право делать это для императрицы.

Петр III и его детские забавы

Петр III, несмотря на строгие прусские методы воспитания, очень любил играть с куклами и марионетками по нескольку часов в день.

Его супруга, будущая императрица Екатерина II, рассказывала, как он играл в одиночестве до глубокой ночи.

Екатерина Великая и крепкий кофе

Императрица Екатерина II начала свой день с огромной порции кофе — две чашки с 5-6 чайными ложками молотого кофе в каждой.

В XVIII веке кофе считался напитком только для мужчин, и таким образом Екатерина показывала, что ничем не хуже сильного пола.

Есть история, как государственному секретарю, попробовавшему её кофе, стало так плохо и пришлось вызвать врача.

Николай II — курение и коллекция украшений

Последний российский император был заядлым курильщиком — он выкуривал более 25 папирос ежедневно.

Кроме того, Николай II вел очень подробный «Ювелирный альбом», где с помощью туши и красок фиксировал все подаренные ему драгоценности. Этот альбом насчитывает более 130 страниц.

Александр II и кальян

Царь-освободитель Александр II страдал от проблем с пищеварением, и однажды попробовал курить кальян на Кавказе. Ему это помогло расслабиться, и кальян стал обязательным элементом его быта.

Для обслуживания императора были наняты специальные придворные арабы-кальянщики. Он потреблял огромные количества табака, около 250 граммов в день, а также курил сигары.