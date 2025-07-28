Блокировка WhatsApp в России: что говорят власти и как это коснется пользователей

В последние недели вокруг мессенджера WhatsApp* в России разгорелся настоящий информационный ажиотаж.
Сообщения о возможной блокировке популярного сервиса с 1 августа 2025 года прочно засели в обсуждениях многих пользователей.
Однако ситуация не сводится к простому «запрету» или «разрешению».
Что говорят официальные лица?
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский прямо заявил, что разговоры о блокировке WhatsApp* и VPN с 1 августа — это «нелепые вбросы» и слухи, пишут Риа Новости.
Он подчеркнул, что официального решения и точных дат блокировки нет, а обсуждение подобных мер преждевременно.
Вместе с тем, он признал, что у государства есть претензии к иностранным платформам из-за их несоблюдения российских законов и недостаточного противодействия мошенничеству.
Откуда взялась паника?
Основной импульс к обсуждению дала журналистка Анастасия Кашеварова, которая в своем телеграм-канале утверждала, что, по ее сведениям, блокировка должна была начаться уже 1 июля, а теперь сдвинулась на август.
Также Кашеварова заявила, что речь идет о блокировке «не российских VPN», а скорее зарубежных, чтобы «вражеские ушли».
Госдума разрабатывает список программ из «недружественных стран» для возможных ограничений.
Однако конкретные меры и сроки пока не определены, а ограничения, если и появятся, скорее всего, будут постепенными и касаться не полного запрета, а ограничений в функционале и доступе.
Есть ли альтернатива?
В то же время в Госдуме ведется работа над национальной платформой на базе отечественного сервиса Max.
Эта платформа должна заменить популярный мессенджер.
Что с VPN?
Вокруг VPN тоже много спекуляций. По официальным заявлениям, российские VPN-сервисы не затронут ограничения — в первую очередь блокировать планируют зарубежные VPN.
Именно зачастую используются для обхода блокировок и доступа к запрещенным ресурсам.
Запрет на все VPN в целом в Госдуме исключают.
Основные выводы для обычного пользователя
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Блокировка WhatsApp* с 1 августа официально не подтверждена. Это слухи и «вбросы», которые отрицают в Госдуме.
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При этом владельцы WhatsApp действительно игнорируют российские законы, что создает угрозы безопасности для пользователей.
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Власти готовы к возможным ограничениям, но пока без точной даты и формы.
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Для пользователей развивается альтернатива — национальный мессенджер Max, где уже есть базовые функции мессенджера.
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VPN в России пока будут работать, особенно российские сервисы; ограничения касаются прежде всего зарубежных VPN.
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Блокировка и отключение WhatsApp* — процесс сложный и, скорее всего, постепенный, чтобы не создать резких проблем.
Почему WhatsApp вызывают такое недоверие?
В России важна политика цифровой безопасности. Основные претензии к WhatsApp — это:
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Отказ локализовать базы данных пользователей на территории страны.
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Недостаточное сотрудничество с правоохранительными органами по борьбе с мошенниками и экстремистами.
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Использование платформы преступными и противоправными структурами (по мнению некоторых официальных лиц).
Таким образом, если вы пользуетесь WhatsApp, паниковать не стоит. Скорее всего, мессенджер будет работать еще какое-то время, а внедрение отечественной альтернативы поможет всем адаптироваться.
* Принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена.