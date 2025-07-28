Блокировка WhatsApp в России: что говорят власти и как это коснется пользователей

В последние недели вокруг мессенджера WhatsApp* в России разгорелся настоящий информационный ажиотаж.

Сообщения о возможной блокировке популярного сервиса с 1 августа 2025 года прочно засели в обсуждениях многих пользователей.

Однако ситуация не сводится к простому «запрету» или «разрешению».

Что говорят официальные лица?

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский прямо заявил, что разговоры о блокировке WhatsApp* и VPN с 1 августа — это «нелепые вбросы» и слухи, пишут Риа Новости.

Он подчеркнул, что официального решения и точных дат блокировки нет, а обсуждение подобных мер преждевременно.

Вместе с тем, он признал, что у государства есть претензии к иностранным платформам из-за их несоблюдения российских законов и недостаточного противодействия мошенничеству.

Откуда взялась паника?

Основной импульс к обсуждению дала журналистка Анастасия Кашеварова, которая в своем телеграм-канале утверждала, что, по ее сведениям, блокировка должна была начаться уже 1 июля, а теперь сдвинулась на август.

Также Кашеварова заявила, что речь идет о блокировке «не российских VPN», а скорее зарубежных, чтобы «вражеские ушли».

Госдума разрабатывает список программ из «недружественных стран» для возможных ограничений.

Однако конкретные меры и сроки пока не определены, а ограничения, если и появятся, скорее всего, будут постепенными и касаться не полного запрета, а ограничений в функционале и доступе.

Есть ли альтернатива?

В то же время в Госдуме ведется работа над национальной платформой на базе отечественного сервиса Max.

Эта платформа должна заменить популярный мессенджер.

Что с VPN?

Вокруг VPN тоже много спекуляций. По официальным заявлениям, российские VPN-сервисы не затронут ограничения — в первую очередь блокировать планируют зарубежные VPN.

Именно зачастую используются для обхода блокировок и доступа к запрещенным ресурсам.

Запрет на все VPN в целом в Госдуме исключают.

Основные выводы для обычного пользователя

Блокировка WhatsApp* с 1 августа официально не подтверждена. Это слухи и «вбросы», которые отрицают в Госдуме.

При этом владельцы WhatsApp действительно игнорируют российские законы, что создает угрозы безопасности для пользователей.

Власти готовы к возможным ограничениям, но пока без точной даты и формы.

Для пользователей развивается альтернатива — национальный мессенджер Max, где уже есть базовые функции мессенджера.

VPN в России пока будут работать, особенно российские сервисы; ограничения касаются прежде всего зарубежных VPN.

Блокировка и отключение WhatsApp* — процесс сложный и, скорее всего, постепенный, чтобы не создать резких проблем.

Почему WhatsApp вызывают такое недоверие?

В России важна политика цифровой безопасности. Основные претензии к WhatsApp — это:

Отказ локализовать базы данных пользователей на территории страны.

Недостаточное сотрудничество с правоохранительными органами по борьбе с мошенниками и экстремистами.

Использование платформы преступными и противоправными структурами (по мнению некоторых официальных лиц).

Таким образом, если вы пользуетесь WhatsApp, паниковать не стоит. Скорее всего, мессенджер будет работать еще какое-то время, а внедрение отечественной альтернативы поможет всем адаптироваться.

* Принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена.