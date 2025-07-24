«Одна минута в один час превратиться может»: что думают петербуржцы о работе городских служб в новом месседжере

Санкт-Петербург стал первым регионом России, где городские службы вошли в российский мессенджер Max.

Суть проекта проста: в приложении теперь есть официальный абонент «Служба экстренных вызовов Санкт-Петербурга».

Через чат жители города могут отправлять текстовые сообщения с вызовами или звонить в службу 112. Это повышает удобство и скорость реакции служб на экстренные ситуации.

То есть если вы, например, не можете дозвониться или не хотите говорить по телефону, можете быстро написать сообщение в чат, и ваша проблема будет принята.

Новый уровень безопасности

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал этот шаг важным моментом на пути к современной, доступной и удобной системе общения жителей с городом.

По его словам, интеграция Службы 112 с мессенджером Max обеспечивает новый уровень безопасности и комфорта для жителей Петербурга и всей России.

Что думают петербуржцы

Жители Северной столицы неоднозначно отреагировали на нововведение.

«В смысле экстренные службы будут реагировать быстрее?»;

«Хорошо, пока пользователей мало, а то так одна минута в один час превратиться может»;

«Ну я его установил... Но есть смешной нюанс, ни у кого в списках моих контактов его нет» — пишут пользователи соцсети.

Удобно ли все-таки будет пользоваться новой услугой, покажет время. Пока нововведение вызывает вопросы у петербуржцев.