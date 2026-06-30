СФР меняет порядок выплат с 1 июля: кому больше не придется собирать документы

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые правила назначения ряда социальных выплат. Теперь Социальный фонд России (СФР) будет рассчитывать их автоматически.
Об изменениях рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Какие выплаты изменятся
Новый порядок коснется сразу нескольких мер соцподдержки:
- выплат по больничным листам;
- пособия по беременности и родам;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет;
- единовременного пособия при рождении ребенка.
Для этих выплат Социальный фонд начнет использовать сведения из индивидуального лицевого счета гражданина в качестве основного источника информации.
Что изменится с 1 июля
До сих пор после наступления страхового случая СФР направлял работодателю запрос для получения сведений, необходимых для расчета пособия.
Теперь схема станет значительно проще. Если вся необходимая информация уже содержится в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, никаких дополнительных документов предоставлять не потребуется.
Зачем вводят новые правила
По словам эксперта, изменения стали очередным этапом реформы системы социального обеспечения, которая проводится в России с 2022 года.
Главная цель нововведений — максимально автоматизировать процесс назначения выплат и сократить количество бумажных процедур.
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