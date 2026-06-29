Бумажные платежки уходят в прошлое: всех россиян переведут на новый формат оплаты ЖКХ

Квитанции за коммуналку больше не будут приходить как раньше.

С 1 сентября 2027 года в России изменится привычный порядок получения квитанций за жилищно-коммунальные услуги.Счета за ЖКХ будут автоматически направляться в личный кабинет на портале "Госуслуги", если пользователь заранее не откажется от такого способа доставки.

Как будут приходить квитанции

Сегодня электронные платежки получают только те граждане, которые самостоятельно дали на это согласие. После вступления новых правил ситуация изменится.

Если человек зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), имеет подтвержденную учётную запись на "Госуслугах" и не оформил отказ от электронного формата, квитанции будут автоматически поступать именно туда. Исключение смогут сделать только для отдельных категорий граждан, перечень которых позже определит правительство.

Если по каким-либо причинам доставить электронную квитанцию окажется невозможно, документ направят традиционным способом через "Почту России".

Что изменится для управляющих компаний

По оценке директора по развитию web-технологий Artezio Сергея Матусевича, переход потребует серьезных затрат — от 20 до 40 миллиардов рублей. Основные расходы будут связаны не с созданием новой инфраструктуры, а с обновлением существующих баз данных.

"Затраты будут связаны с актуализацией данных: для доставки квитанции через "Госуслуги" необходимо корректно сопоставить лицевой счет, адрес и профиль пользователя, тогда как в существующих базах нередко встречаются ошибки, дубли и устаревшие сведения", — объяснил он.

Кроме того, цифровые платформы должны будут выдерживать высокую нагрузку в периоды массовой рассылки коммунальных счетов.

Что изменится для россиян

В Минцифры подчеркивают, что для граждан переход будет полностью бесплатным. Ведомство считает, что электронная доставка позволит быстрее получать квитанции, снизит вероятность их потери и сделает оплату коммунальных услуг удобнее, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

При этом возможность отказаться от электронного формата сохранится. В таком случае платежные документы продолжат доставлять привычным способом.

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