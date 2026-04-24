Час форы для «Макса» и забытые ссылки: куда уходит из Telegram политический Петербург
Час форы для «Макса» и забытые ссылки: куда уходит из Telegram политический Петербург

Опубликовано: 24 апреля 2026 10:28
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
В новом мессенджере каналы есть у чуть более 25% депутатов ЗакСа.

В петербургских коридорах власти — большой переезд. Депутаты и чиновники решают, где теперь общаться с народом.

Telegram под прицелом ограничений, и «сверху» явно намекают: пора искать альтернативы. Кто уже собрал чемоданы, а кто держится за «телегу» до последнего.

Депутаты ЗакСа: верность привычке

Народные избранники пока не спешат покидать обжитые места. Около 70% депутатов Законодательного собрания по-прежнему ведут свои Telegram-каналы, сообщает "ДП".

Тем не менее 15% депутатов уже полностью «удалились из чата».

Кто уже в «Максе»?

Есть и новый игрок на поле — национальный мессенджер «Макс». Пока он напоминает новый район, где построили дома, но еще не открыли магазины.

  • Депутаты: Завели каналы только 25%.
  • Вице-губернаторы: А вот здесь дисциплина выше. Почти все замы губернатора уже там.
  • Радикальный переход: Алексей Корабельников и Николай Линченко — отличники импортозамещения. Линченко вообще удалил свой Telegram, а Корабельников поставил его «на паузу». Теперь их новости — только в отечественном софте.

VK — тихая гавань и настоящий лидер

Пока власти присматриваются к «Максу», реальным победителем становится старый добрый «ВКонтакте». Для большинства чиновников это основная база.

Почему не «Макс»? Всё просто: в VK есть люди. Там работают живые страницы и есть активность.

Хитрости Смольного: как не потерять охваты

Некоторые чиновники используют хитрые стратегии. Вице-губернатор Валерий Москаленко и сам губернатор Александр Беглов делают так: постят новость в «Макс» на час раньше, чем в Telegram.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин пошел другим путем: в Telegram пишет коротко, а за всеми подробностями отправляет по ссылке в тот же «Макс».

Юлия Аликова
