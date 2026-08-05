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В августе может начаться девальвация — что будет со сбережениями россиян

Опубликовано: 5 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
В августе может начаться девальвация — что будет со сбережениями россиян
фото legion-media
Какие факторы давят на курс и что стоит учитывать тем, у кого сбережения в рублях

Август нередко становится непростым месяцем для российской валюты — и 2026 год не исключение. Эксперты прогнозируют постепенное ослабление рубля и закрепление доллара в диапазоне 77–82 рублей.

Что тянет курс вверх

На рубль одновременно давит сразу несколько обстоятельств. Главные из них:

  • снижение нефтегазовой выручки из‑за падения цен на нефть — валюты от экспорта поступает меньше;
  • рост спроса на валюту со стороны импортёров, закупающих оборудование и топливо;
  • смягчение денежно‑кредитной политики ЦБ — снижение ключевой ставки может уменьшать интерес к рублёвым активам;
  • окончание налогового периода, когда экспортеры перестают активно продавать валюту;
  • геополитические риски — компании и инвесторы заранее страхуют себя, держа валюту про запас.

Чего ждать и как не поддаться панике

Эксперты не прогнозируют обвала: у финансовой системы есть защитные механизмы. Минфин сократил закупки валюты, а высокая реальная ставка по рублёвым инструментам удерживает деньги внутри страны.

При ставке 14 % и инфляции 6–7 % доходность по многим вкладам и ОФЗ остаётся положительной.

Вывод

Речь идёт о плавном ослаблении рубля, а не о внезапном кризисе. Важно не принимать решения на эмоциях и заранее продумать, как защитить свои накопления. Разумная диверсификация и выбор надёжных инструментов помогают спокойнее относиться к волатильности.

Личный опыт автора

В прошлом году следила за августовскими колебаниями курса — нервничала из‑за заголовков, но не стала ничего менять. Позже поняла, что зря переживала: рынок стабилизировался. С тех пор не реагирую на каждый прогноз, а пересматриваю портфель раз в квартал. И держу часть средств в разных инструментах — так спокойнее.

Ранее «Городовой» рассказывал о новых правилах оплаты ЖКХ.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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