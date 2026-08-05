В августе может начаться девальвация — что будет со сбережениями россиян

Август нередко становится непростым месяцем для российской валюты — и 2026 год не исключение. Эксперты прогнозируют постепенное ослабление рубля и закрепление доллара в диапазоне 77–82 рублей.
Что тянет курс вверх
На рубль одновременно давит сразу несколько обстоятельств. Главные из них:
- снижение нефтегазовой выручки из‑за падения цен на нефть — валюты от экспорта поступает меньше;
- рост спроса на валюту со стороны импортёров, закупающих оборудование и топливо;
- смягчение денежно‑кредитной политики ЦБ — снижение ключевой ставки может уменьшать интерес к рублёвым активам;
- окончание налогового периода, когда экспортеры перестают активно продавать валюту;
- геополитические риски — компании и инвесторы заранее страхуют себя, держа валюту про запас.
Чего ждать и как не поддаться панике
Эксперты не прогнозируют обвала: у финансовой системы есть защитные механизмы. Минфин сократил закупки валюты, а высокая реальная ставка по рублёвым инструментам удерживает деньги внутри страны.
При ставке 14 % и инфляции 6–7 % доходность по многим вкладам и ОФЗ остаётся положительной.
Вывод
Речь идёт о плавном ослаблении рубля, а не о внезапном кризисе. Важно не принимать решения на эмоциях и заранее продумать, как защитить свои накопления. Разумная диверсификация и выбор надёжных инструментов помогают спокойнее относиться к волатильности.
Личный опыт автора
В прошлом году следила за августовскими колебаниями курса — нервничала из‑за заголовков, но не стала ничего менять. Позже поняла, что зря переживала: рынок стабилизировался. С тех пор не реагирую на каждый прогноз, а пересматриваю портфель раз в квартал. И держу часть средств в разных инструментах — так спокойнее.
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