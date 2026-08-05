Щитов – о смене гражданства сыном Плющенко: соревноваться только со своими — плохо

Новость о переходе сына Евгения Плющенко в сборную Азербайджана всколыхнула спортивное сообщество. Заявление отца о снижении уровня российского фигурного катания вызвало бурные обсуждения.
Позиция эксперта: конкуренция — залог роста
Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поддержал мысль о важности внешней конкуренции. По его мнению, замкнутая среда тормозит развитие спортсменов, и стремление выступать за рубежом — закономерный результат.
Эксперт подчёркивает, что соревноваться только внутри страны недостаточно для раскрытия потенциала.
Что говорят россияне: разные взгляды на ситуацию
Мнения болельщиков разделились: одни считают смену гражданства вынужденной мерой, другие — личным выбором спортсмена. Вот несколько характерных высказываний:
«Если в своей стране нет условий для роста, почему бы не попробовать силы там, где конкуренция выше?»
«Грустно, когда талантливые ребята уезжают, но винить их сложно — спортсмену нужна перспектива».
«Главное, чтобы у Александра была возможность выступать и развиваться, остальное — второстепенно».
Вывод
Тема смены спортивного гражданства всегда вызывает острые эмоции: за каждым таким решением стоят амбиции, возможности и личные обстоятельства. Слова экспертов и болельщиков показывают, что отношение к этому неоднозначно. В центре внимания остаётся сам спортсмен и его право на развитие в подходящих условиях.
Мнение Никиты Щитова: «Плющенко откровенно заявил, что нет никакого развития, когда варишься в своём соку. Соревноваться только со своими — это очень плохо. Поэтому многие перспективные спортсмены будут стремиться уехать за границу», — приводит слова хоккеиста «РБ Спорт».
Ранее «Городовой» рассказывал, как на верхах отреагировали на высказывание Плющенко о спорте.