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Щитов – о смене гражданства сыном Плющенко: соревноваться только со своими — плохо

Опубликовано: 5 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Щитов – о смене гражданства сыном Плющенко: соревноваться только со своими — плохо
фото legion-media
Как оценивают ситуацию эксперты и что об этом думают обычные болельщики

Новость о переходе сына Евгения Плющенко в сборную Азербайджана всколыхнула спортивное сообщество. Заявление отца о снижении уровня российского фигурного катания вызвало бурные обсуждения.

Позиция эксперта: конкуренция — залог роста

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поддержал мысль о важности внешней конкуренции. По его мнению, замкнутая среда тормозит развитие спортсменов, и стремление выступать за рубежом — закономерный результат.

Эксперт подчёркивает, что соревноваться только внутри страны недостаточно для раскрытия потенциала.

Что говорят россияне: разные взгляды на ситуацию

Мнения болельщиков разделились: одни считают смену гражданства вынужденной мерой, другие — личным выбором спортсмена. Вот несколько характерных высказываний:

«Если в своей стране нет условий для роста, почему бы не попробовать силы там, где конкуренция выше?»

«Грустно, когда талантливые ребята уезжают, но винить их сложно — спортсмену нужна перспектива».

«Главное, чтобы у Александра была возможность выступать и развиваться, остальное — второстепенно».

Вывод

Тема смены спортивного гражданства всегда вызывает острые эмоции: за каждым таким решением стоят амбиции, возможности и личные обстоятельства. Слова экспертов и болельщиков показывают, что отношение к этому неоднозначно. В центре внимания остаётся сам спортсмен и его право на развитие в подходящих условиях.

Мнение Никиты Щитова: «Плющенко откровенно заявил, что нет никакого развития, когда варишься в своём соку. Соревноваться только со своими — это очень плохо. Поэтому многие перспективные спортсмены будут стремиться уехать за границу», — приводит слова хоккеиста «РБ Спорт».

Ранее «Городовой» рассказывал, как на верхах отреагировали на высказывание Плющенко о спорте.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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