Синоптики озадачили прогнозом: аномальный зной двигается в сторону России

В Россию приходит зной: на юге до +40°, в центре до +31°. К выходным — дожди и похолодание. Климат меняется на глазах.

Старый Свет переживает климатический кризис. Аномальная жара и засуха привели к критическому обмелению крупных рек Европы. Сегодня в Румынии начинаются беспрецедентные работы по изменению русла Дуная — взрывчаткой будут подрывать горные породы, чтобы направить течение к Чернаводской АЭС. Неделю назад один из реакторов уже остановили из-за падения уровня воды.

В Венгрии на АЭС «Пакш» выработка энергии снизилась почти в 10 раз. В Германии Рейн в Кёльне обмелел до исторического минимума в 66 сантиметров. Судоходство под угрозой: баржи загружают лишь на 20%, чтобы пройти перекаты. Экономика страны рискует понести серьёзные убытки, особенно химические концерны на берегах реки.

Чего ожидать жителям России рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Причина — климатический сдвиг

Осадков в Европе становится всё меньше. В Будапеште с начала года выпало всего 5 мм влаги при норме 340 мм. Последний дождь прошёл 29 марта — и то лишь 0,1 мм. Дунай мелеет на глазах. В бассейне Рейна ситуация тоже тревожная: таяние ледников в Альпах уже не компенсирует потерю воды. Экстремальная жара, принесённая азорским антициклоном, расплавила альпийские ледники. Юго-восточные ветры гнали из Сахары знойный воздух, а солнце довершало дело.

Теперь атлантические циклоны теснят антициклон к границам России.

Жара приходит в Россию

Пока европейский зной ощущают лишь жители южных регионов России: днём до +38. В средней полосе тоже жарко — +25...+30. На севере Русской равнины комфортно: в Поморье и Карелии +18...+23.

К концу недели жара расширит географию. Если сегодня выше +30 только в Черноземье и на юге, то в четверг зона тепла продвинется на 500 км севернее, до верховьев Волги. На юге по-прежнему самый зной: +35...+40.

Что ждёт города

В Краснодаре сегодня возможны грозы, +32, но затем установится солнечная погода, и с четверга температура поднимется до +38. В Центральной России осадков не ожидается, воздух прогреется до +31. В пятницу жара сохранится, но в субботу фронт принесёт дожди, и столбики опустятся до +26.

Вывод

Европа страдает от засухи и обмеления рек, что ставит под угрозу энергетику и экономику. Причина — климатические изменения: сокращение осадков и таяние альпийских ледников. Жара смещается в Россию: на юге до +40, в центре до +31, а к выходным возможны дожди и похолодание.

Ранее мы рассказывали о погоде этой недели.