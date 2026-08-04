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Западный ветер и курс на +25°: Петербург оказался под защитой мощного антициклона

Опубликовано: 4 августа 2026 09:23
 Проверено редакцией
Западный ветер и курс на +25°: Петербург оказался под защитой мощного антициклона
Западный ветер и курс на +25°: Петербург оказался под защитой мощного антициклона
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Влияние барического максимума создает в Северной столице идеальную погоду.

В Петербурге наконец-то установилась идеальная погода. Над европейской частью России завис огромный антициклон.

Он работает как невидимый зонтик, который не пускает к нам тучи и дожди. На небе будет лишь легкая облачность, так что зонты можно смело оставить дома.

Что на термометре сегодня

Сегодня в городе будет очень комфортно. Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, воздух прогреется до +21…+23°. В Ленобласти разброс чуть больше — от +19° до +24°.

Ветер дует с запада, он легкий и приятный. Давление сейчас высокое (764 мм рт. ст.).

Завтра будет еще жарче

Потепление продолжится. Ночью будет +12…+14°. А днем солнце раскочегарит воздух до +23…+25°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге антициклон передаст эстафету дождям вечером 5 августа.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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