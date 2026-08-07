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С запада на Карелию: синоптик предупредил о капризах погоды и резком ветре в Северной столице

Опубликовано: 7 августа 2026 09:28
 Проверено редакцией
С запада на Карелию: синоптик предупредил о капризах погоды и резком ветре в Северной столице
С запада на Карелию: синоптик предупредил о капризах погоды и резком ветре в Северной столице
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Сегодня в Северной столице сильный ветер.

Петербург сейчас находится в «хвосте» у крупного циклона. Его центр кружит над Карелией, а нас задевает лишь боковой частью, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Это значит, что стабильности ждать не стоит: погода будет меняться каждые пару часов.

Чего ждать сегодня на улице?

Небо будет то затягиваться тучами, то радовать солнцем. Основные моменты:

Дожди: Обязательно будут, но короткие. Прошлись — и снова солнце.

Грозы: В самом городе вряд ли, а вот жителям Ленобласти стоит подготовиться к локальным раскатам грома.

Температура: В Питере комфортные +21…+23°, за городом — до +25°.

Ветер и самочувствие

Сегодня будет ветрено. Западный ветер дует со скоростью 5–10 м/с, порывы могут быть довольно резкими. Если собираетесь на прогулку у воды, берите ветровку.

Атмосферное давление немного ниже нормы — 755 мм рт. ст. Если вы остро реагируете на такие изменения, к вечеру может появиться легкая сонливость или слабость.

Что в планах на выходные?

Хорошая новость: дожди уйдут. В субботу в Петербурге будет сухо. Но за это придется «заплатить» небольшим похолоданием. Днем воздух прогреется только до +19…+21°.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург остановит «поедание» пляжей Финским заливом.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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