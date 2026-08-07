Синоптик Позднякова: лето уходит мягко — пятница с грозами, выходные с солнцем, а август без аномалий

Август не преподнесёт аномальной жары. Лето уходит мягко, без резких скачков, оставляя приятное послевкусие и напоминая, что осень уже совсем близко.

Синоптики не ожидают возвращения жары в последний месяц лета. Об этом рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По её словам, август войдёт в климатическое русло: температура будет близка к норме, а длительных знойных периодов уже не предвидится, пишет "Аргументы и Факты".

Пятница и выходные: дожди, грозы и улучшение

В пятницу в регионе ожидаются осадки разной интенсивности — от кратковременных ливней до гроз. Однако этот ненастный эпизод будет коротким. К воскресенью погода начнёт налаживаться: осадки прекратятся, и выглянет солнце. Ночные температуры останутся довольно тёплыми для августа — в пределах +13...+18, а днём при северном ветре воздух прогреется до +22...+27. Такие показатели соответствуют климатической норме начала августа и не доставят серьёзного дискомфорта.

На следующей неделе: без осадков и близко к норме

На следующей неделе, по прогнозу Поздняковой, существенных осадков не ожидается. Температурный фон будет плавно приближаться к среднестатистическим значениям для этого времени года. Дневной прогрев составит около +22...+25, ночи останутся прохладными, но без резких похолоданий. В целом, погода будет вполне комфортной — ни изнуряющего зноя, ни затяжных дождей.

Что ждать от августа

Ранее синоптик Шувалов также отметил, что вероятность возвращения жары до конца лета мала. Это подтверждает тенденцию: август завершает летний сезон без аномалий, плавно подводя природу к осени. Погода становится более стабильной, с типичными для августа дневными температурами и ночной прохладой.

Для огородников и дачников такой режим — самый благоприятный: умеренное тепло и редкие дожди не создают стресса для растений, а ночи позволяют почве остывать, что важно для многих культур. Для жителей города — это возможность насладиться последними летними днями без изнуряющего зноя, но и без промозглой сырости.

Вывод

Август не преподнесёт аномальной жары. В пятницу — дожди и грозы, к воскресенью — улучшение, на следующей неделе — сухо и тепло, близкое к норме. Лето уходит мягко, без резких скачков, оставляя приятное послевкусие и напоминая, что осень уже совсем близко.

Ранее мы рассказывали о самых жарких днях августа.