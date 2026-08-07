Как работает страховая пенсия в России — что реально влияет на ее размер

Пенсия кажется чем-то далёким и запутанным, а её размер — почти лотереей. На деле за цифрами стоит чёткая формула, и на итоговую сумму можно влиять уже сегодня.
Три обязательных условия для страховой пенсии
Без них вместо страховой выплаты дадут социальную — она меньше и назначается на пять лет позже. Вот что обязательно нужно:
- возраст: в 2026 году — 63 года для женщин и 69 лет для мужчин, к 2028 году параметры выйдут на финальные значения (60 и 65 лет), для отдельных категорий действует досрочный выход;
- стаж: не менее 15 лет, когда работодатель платил взносы в СФР;
- баллы: минимум 30 пенсионных коэффициентов (ИПК) — они зависят от размера официальной зарплаты, а не просто от отработанных лет.
Откуда берутся баллы и что реально увеличивает пенсию
Баллы начисляют за страховые взносы — чем выше «белая» зарплата, тем больше коэффициентов копится каждый год. Максимум за год в 2025–2026 годах — 10 баллов. Ещё баллы дают за нестраховые периоды: уход за ребёнком, службу в армии, уход за инвалидом или пожилым старше 80 лет.
Существенно поднять выплату помогает поздний выход на пенсию: за каждый отложенный год государство применяет повышающие коэффициенты — например, через 5 лет ИПК вырастет на 42 %, а фиксированная выплата — на 36 %. Также работают сельские надбавки и стаж на вредных производствах.
Вывод
Размер пенсии определяют официальная зарплата, продолжительность стажа и момент выхода на пенсию. Проверять накопленные баллы и стаж стоит регулярно — так проще вовремя заметить и исправить ошибки. Об этом сообщает "Точка зрения".
Личный опыт автора
Пару лет назад заглянула в выписку на «Госуслугах» и удивилась, что часть декретного периода не была учтена. После обращения в СФР баллы доначислили — это уже плюс к будущей пенсии. С тех пор проверяю лицевой счёт раз в год. Такой контроль реально даёт ощущение, что ты управляешь своим пенсионным будущим.
Ранее «Городовой» рассказывал о льготах для тех, кому за 60.