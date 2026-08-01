Льготы для тех, кому за 60: скидки на медицину, бесплатный проезд, субсидия на ЖКУ – не забудьте оформить

Пенсионные льготы: как вернуть свои деньги

Каждый год россияне старше 60 лет теряют миллионы, даже не подозревая о существовании положенных им преференций.

Проблема в том, что большинство субсидий не приходят автоматически, их нужно именно запрашивать. И здесь важно знать не только о существовании льгот, но и о механизме их получения.

Имущественные и налоговые преференции

Самый крупный источник экономии для пожилых людей – налоговые послабления, пишет NEWS.ru.Закон освобождает пенсионеров от уплаты налога на имущество, но только на одну квартиру, один дом и один гараж.

Если объектов несколько, выбирать льготный придется самостоятельно – налоговая автоматически назначит его на тот, где сумма налога выше, что не всегда в ваших интересах.

Дополнительно государство дает вычет на земельный участок площадью до 6 соток и часто освобождает от налога на автомобиль отечественной марки мощностью до 150 лошадиных сил. Все эти меры действуют исключительно по заявлению.

Жилищные субсидии и медицинские бонусы

Когда платежки за ЖКУ съедают более 22% от совокупного дохода семьи (в некоторых городах, как Петербург, порог снижен до 14%), можно оформить субсидию. Это поддержка не только для пенсионеров, но и для многодетных, малоимущих и инвалидов. Для одиноких неработающих пожилых людей условия смягчаются.

Отдельная тема – здоровье. Льготные путевки в санатории доступны не всем по возрасту, а только инвалидам, ветеранам и другим особым категориям. Однако власти регионов часто расширяют этот перечень, подключая неработающих пенсионеров с низким доходом или ветеранов труда.

Чтобы получить путевку, требуется медицинское заключение – путь начинается у терапевта. Плюс 50% скидка на рецептурные медикаменты для тех, кто получает минимальную пенсию.

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Бесплатный проезд или компенсация его стоимости зависят от региона проживания. Условия разнятся, поэтому стоит уточнять информацию в местном отделении соцзащиты. Работающие пенсионеры также могут взять дополнительный отпуск без сохранения зарплаты (до двух недель) и уволиться без обязательной отработки.

И наконец, каждый гражданин старше 60 лет имеет право на бесплатную юридическую консультацию, помощь в составлении документов и даже судебное представительство.

Как получить все положенное без лишней нервотрепки:

заранее соберите паспорт, пенсионное удостоверение и СНИЛС;

уточните региональные льготы в соцзащите или на Госуслугах;

напишите заявление на налоговый вычет и субсидии в МФЦ;

не откладывайте – переплаты накапливаются годами.

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