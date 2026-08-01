Гороскоп любви на неделю с 3 по 9 августа: Ракам - подарок, Водолеям - приключение - что ждет вас?

Прогноз от "Городового" на неделю

Портал “Городовой” опубликовал гороскоп любви на неделю с 3 по 9 августа. Прогноз затронет каждый знак Зодиака.

Овнам стоит уделить внимание второй половине, так как прежде они делали акцент на работе и других вещах.

Тельцы поймут, что хотят побыть в одиночестве, так как именно это позволит им восстановиться от пережитой суматохи.

Близнецам придется впустить в свою жизнь новых людей, но это принесет лишь благо, из-за чего бояться не стоит.

Раки получат подарок от близких, после чего их настроение улучшится, а все сложности останутся позади.

Львам пора задуматься о серьезных отношениях, так как мимолетные увлечения не принесут никакого счастья.

Девы смогут выстроить правильные взаимоотношения с родственниками, хотя прежде это казалось невозможным.

Весы поймут, чего им не хватает в отношениях, после чего они должны быть готовы к серьезному разговору.

Скорпионам пора сделать выбор между работой и отношениями, иначе им так и придется метаться из стороны в сторону.

Стрельцы начнут делать первые шаги на пути к счастью в личной жизни, поэтому стоит набраться смелости.

Козероги отправятся в путешествие со второй половиной, что позволит расслабиться, прогнать дурные мысли.

Водолеям захочется приключений, поэтому они начнут рисковать во всем, что касается и отношений.

Рыбы найдут баланс между работой и отношениями, после чего в их жизни начнется полное спокойствие.

Ранее портал "Городовой" рассказал о Лунном гороскопе на 1 августа.