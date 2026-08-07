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Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты

Опубликовано: 7 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты
Legion-Media
Изготовление визы часто доставляет много проблем, поэтому все больше россиян предпочитают путешествовать по тем странам, где она не нужна. Какие варианты подойдут для осеннего отдыха?

Армения

Условия: в страну можно попасть даже по внутреннему российскому паспорту. Без визы здесь получится находиться до 180 дней в году. В Ереван самолеты летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других крупных городов.

Погода: в Армении очень комфортно в сентябре, когда воздух прогрет до +20 градусов. В ноябре температура воздуха снижается до +12 градусов.

Грузия

Условия: в стране можно находиться без визы в течение 365 дней в году, но потребуется приобрести медицинскую страховку. В Тбилиси и Батуми также летают прямые рейсы из крупных российских городов.

Погода: в сентябре воздух тут прогревается до +22 градусов, а в ноябре - до +15 градусов, сообщает портал “ПСЖР”.

Узбекистан

Условия: без регистрации разрешается находиться в стране до 15 дней. Также для въезда нужен загранпаспорт. Прямые рейсы в крупные города Узбекистана есть из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Погода: в первый месяц осени здесь очень тепло - до +26 градусов. В ноябре температура опускается уже до +15 градусов.

Личный опыт

Я была во всех вышеперечисленных странах, но только летом. В летние месяцы в них довольно жарко, поэтому могу предположить, что особенно комфортно станет именно осенью.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие продукты не стоит есть на черноморском побережье.

Автор:
Полина Аксенова
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