Мудрый Хайям рассказал, как быстро помолодеть и разбогатеть: простой способ от философа – но увлекаться им не стоит

Мудрость сквозь века

Рубаи персидского философа, математика, ученого и поэта Омара Хайяма часто затрагивают темы жизни, времени и человеческой природы.

Нищий мнит себя шахом, напившись вина, Львом лисица становится, если пьяна. Захмелевшая старость беспечна, как юность, Опьяневшая юность, как старость, умна.

Хайям демонстрирует, как иллюзии способны менять восприятие себя и окружающего мира. Человек скромного достатка ощущает себя монархом; робкая лисица преображается в царя зверей; пожилой человек забывает о своем возрасте и заботах. В то же время, молодой человек приобретает серьезность и мудрость, словно прожил долгую жизнь.

Подобные изменения в поведении свидетельствуют о том, что человеческая сущность превосходит его социальный статус, возраст или привычки. Незначительное изменение состояния сознания способно явить совершенно иную личность, иначе воспринимающую как себя, так и окружающую действительность.

Хайям подчеркивает, что восприятие может быть обманчивым. Сегодня вы можете ощущать себя смелым, свободным или мудрым, но соответствует ли это действительности?

Данное четверостишие предоставляет обширное поле для размышлений. С одной стороны, оно критикует тщеславие, а с другой — демонстрирует, что все начинается с нашего внутреннего мироощущения.

Представьте, каких высот можно достичь, если уже сейчас воспринимать себя тем, кем вы стремитесь стать. Именно на этой концепции строят свой бизнес инфоцыгане, тогда как Хайям изложил эту мудрость безвозмездно тысячу лет назад.

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