Не только навязчивые продавцы: о каких недостатках Антальи лучше узнать заранее - туристам будет здесь трудно

Названы основные недостатки Антальи

Анталья пользуется большой популярностью среди тех туристов, которые любят Турцию. Этот курорт имеет не только преимущества, но и недостатки. Их следует знать до поездки, иначе отпуск может быть испорчен.

Дорогие цены

Если сравнивать Анталью с Мармарисом, Кемером или Аланьей, то можно увидеть, что цены здесь всегда выше в среднем на 40%. Анталья уже давно считается брендом, а за это нужно платить.

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Жаркий климат

Те туристы, которые отправляются в отпуск в июле или в августе, должны быть готовы к удушающей жаре. В эти месяцы на солнце тяжело находиться даже бывалым путешественникам. Но если выбрать другие месяцы для отпуска, то проблема будет решена.

Поведение местных жителей

"Анталийских зазывал характеризуют как агрессивно-навязчивых, официантов — нерасторопных и недружелюбных, владельцев кафе — норовящих включить в счет то, что туристы не заказывали, или то, что изначально не преподносили как платную услугу. Больше всего достается уличным, рыночным и магазинным продавцам", - сообщает портал "Тонкости туризма".

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Плохой аэропорт

Некоторые туристы утверждают, что местный аэропорт слишком мал для такого большого количества путешественников, ведь иногда люди стоят в очередях прямо на улице. Не все могут разобраться в терминалах и табло аэропорта, что также вызывает вопросы.

Личный опыт

"При посещении Антальи у меня не возникло проблем с аэропортом. Но я сумела ощутить на себе всю жару, так как посещала курорт в августе. Было настолько жарко, что проход до пляжа превращался в каторгу. Лучше приезжать сюда в другое время года", - рассказала Полина Аксенова.

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