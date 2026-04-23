Забудьте про скучный фарш: котлеты по-мароккански докажут, что курицу можно готовить "с изюминкой"

Если ваше представление о куриных котлетах ассоциируется со скукой, предлагаем обратить внимание на вариант их приготовления в марокканском стиле. Добавление нескольких специй позволит превратить привычный фарш в изысканное блюдо с насыщенным вкусом, умеренной остротой и выраженным восточным колоритом.
Ингредиенты:
- 450 г куриного фарша
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 40 г свежей петрушки
- 1 ч. ложка молотого кориандра
- 1 ч. ложка зиры (кумина)
- 1/2 ч. ложки молотой корицы
- 1/2 ч. ложки душистого перца
- 1/2 ч. ложки кайенского перца
- Соль и чёрный перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Инструкция по приготовлению:
1. Очистите лук и чеснок, затем измельчите их ножом или при помощи блендера. Петрушку мелко нарубите.
2. В глубокой ёмкости соедините куриный фарш, измельчённые лук и чеснок, петрушку, все указанные специи, соль и перец. Тщательно перемешайте до достижения однородной консистенции.
3. Смочите руки водой и сформируйте котлеты круглой плоской формы.
4. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте котлеты по 5-6 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки и достижения необходимой упругости.
5. Доведите до готовности. В случае, если котлеты внутри остаются слегка влажными, накройте сковороду крышкой и доведите их до готовности на медленном огне в течение 5-10 минут.
Рекомендуется подавать блюдо горячим, сочетая котлеты с булгуром, тушёными овощами или свежим салатом.
