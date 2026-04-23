Забудьте про скучный фарш: котлеты по-мароккански докажут, что курицу можно готовить "с изюминкой"
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Забудьте про скучный фарш: котлеты по-мароккански докажут, что курицу можно готовить "с изюминкой"

Опубликовано: 23 апреля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт куриных котлет из Марокко

Если ваше представление о куриных котлетах ассоциируется со скукой, предлагаем обратить внимание на вариант их приготовления в марокканском стиле. Добавление нескольких специй позволит превратить привычный фарш в изысканное блюдо с насыщенным вкусом, умеренной остротой и выраженным восточным колоритом.

Ингредиенты:

  • 450 г куриного фарша
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 40 г свежей петрушки
  • 1 ч. ложка молотого кориандра
  • 1 ч. ложка зиры (кумина)
  • 1/2 ч. ложки молотой корицы
  • 1/2 ч. ложки душистого перца
  • 1/2 ч. ложки кайенского перца
  • Соль и чёрный перец — по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Инструкция по приготовлению:

1. Очистите лук и чеснок, затем измельчите их ножом или при помощи блендера. Петрушку мелко нарубите.

2. В глубокой ёмкости соедините куриный фарш, измельчённые лук и чеснок, петрушку, все указанные специи, соль и перец. Тщательно перемешайте до достижения однородной консистенции.

3. Смочите руки водой и сформируйте котлеты круглой плоской формы.

4. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте котлеты по 5-6 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки и достижения необходимой упругости.

5. Доведите до готовности. В случае, если котлеты внутри остаются слегка влажными, накройте сковороду крышкой и доведите их до готовности на медленном огне в течение 5-10 минут.

Рекомендуется подавать блюдо горячим, сочетая котлеты с булгуром, тушёными овощами или свежим салатом.

Ранее мы рассказали, как приготовить картофель по греческому рецепту.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью