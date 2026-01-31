Сколько в мире городов с названием Санкт-Петербург?

Точную цифру, сколько в мире названий «Санкт-Петербург», дать сложно. На первый взгляд может показаться, что Санкт‑Петербург — уникальное имя на карте мира, принадлежащее лишь знаменитому российскому городу на Неве. Но оказывается, что название «Санкт‑Петербург» (или его варианты) встречается в разных уголках планеты — порой в самых неожиданных местах.

Американский город с русским наследием

Самый известный «тёзка» — Сент‑Питерсберг (St. Petersburg) в штате Флорида (США). Этот город основали в 1886 году Джон С. Уильямс и Пётр Алексеевич Дементьев (в Америке — Питер Деменс), бывший предводитель дворянства из Твери. Легенда гласит, что основатели кидали жребий, чтобы решить, кто даст имя новому населённому пункту: победил Дементьев. Уже через два года он построил здесь железнодорожную станцию — точную копию Царскосельского вокзала.

Сегодня флоридский Сент‑Питерсберг — крупный город с населением около 300 тысяч человек, живописным побережьем залива Тампа и заметным русским следом в истории.

Какие еще «Петербурги» есть в США?

В США насчитывается от десятка до полусотни населённых пунктов с вариациями названия (Petersburg, Saint Petersburg и др.) — цифры разнятся в зависимости от источника.

Например, в штате Пенсильвания есть небольшой боро (тип муниципалитета) Saint Petersburg, где живёт всего около 400 человек. В штате Миссури тоже есть свой Петербург — именно он упоминается в повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера». По несколько «Петербургов» встречаются в Огайо, Северной Каролине и других штатах.

Где еще в мире можно встретить название Петербург?

В Канаде и Южно‑Африканской Республике есть населённые пункты с названием Петербург. В Дании можно найти Петерборг (Peterborg), а в Германии — Санкт‑Петер‑Ординг (Sankt Peter‑Ording).

Особенно примечательна пара селений в Швейцарии (кантон Шаффхаузен): на правом берегу Рейна расположились Москва и Санкт‑Петербург. Их назвали в память о переходе армии Суворова через Альпы и победах русского оружия в наполеоновских войнах.

Так сколько же всего «Санкт‑Петербургов» в мире? Точную цифру назвать сложно: часть населённых пунктов со временем исчезла, другие сменили название, а где‑то это лишь небольшие деревни или районы без официального статуса города. Но ясно одно: имя, данное Петром I на берегах Невы, разошлось по планете — от солнечных пляжей Флориды до альпийских предгорий Швейцарии, оставив след в топонимике самых разных стран.

