Не до 2030 года: как Минфин обошел запрет и заставит россиян платить больше

Минфин предложил повысить НДС в России с 20% до 22%. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Основные изменения
- НДС: Базовая ставка увеличится до 22%, льготная (10%) сохранится для социально значимых товаров.
- Новые налоги: Вводятся налог на игорный бизнес (5%) и авансовый НДС для импортеров.
- Бизнес: Снижается порог уплаты НДС, отменяются некоторые льготы для малого бизнеса и IT.
- Зарплаты: Работодатели будут начислять страховые взносы с выплат руководителям, исходя из МРОТ, для борьбы с «серыми» схемами.
«Нарушил поручение Путина», — пишут в сети, отмечая, что Минфин идет вразрез с президентскими обещаниями.