Городовой / Общество / Не до 2030 года: как Минфин обошел запрет и заставит россиян платить больше
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Не до 2030 года: как Минфин обошел запрет и заставит россиян платить больше

Опубликовано: 25 сентября 2025 08:30
ФНС, деньги
Не до 2030 года: как Минфин обошел запрет и заставит россиян платить больше
globallookpress/ Sergey Elagin

Эти меры, направленные на сбалансирование бюджета и укрепление обороны, могут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Минфин предложил повысить НДС в России с 20% до 22%. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Основные изменения

  • НДС: Базовая ставка увеличится до 22%, льготная (10%) сохранится для социально значимых товаров.
  • Новые налоги: Вводятся налог на игорный бизнес (5%) и авансовый НДС для импортеров.
  • Бизнес: Снижается порог уплаты НДС, отменяются некоторые льготы для малого бизнеса и IT.
  • Зарплаты: Работодатели будут начислять страховые взносы с выплат руководителям, исходя из МРОТ, для борьбы с «серыми» схемами.

«Нарушил поручение Путина», — пишут в сети, отмечая, что Минфин идет вразрез с президентскими обещаниями.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще