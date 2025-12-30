Городовой / Город / Петербургские Деды Морозы арестованы: что не так с волшебниками на «железных оленях»
Петербургские Деды Морозы арестованы: что не так с волшебниками на «железных оленях»

Опубликовано: 30 декабря 2025 07:30
В Санкт-Петербурге прошла необычная акция, в ходе которой 25 человек в костюмах Деда Мороза устроили катание на специально подготовленных «оленях».

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 25 человек, которые передвигались по городу на мотоциклах, будучи одетыми в костюмы Деда Мороза. Причиной задержания стали нарушения правил на дорогах, которые были зафиксированы на размещённых в социальной сети видеозаписях.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на роликах видно, как мотоциклисты создают помехи другим участникам движения.

Все участники костюмированного заезда были привлечены к административной ответственности сразу по нескольким статьям.

Например, за управление транспортными средствами с нечитаемыми номерами, техническими неисправностями, за нарушение требований к ремням и шлемам, а также за нарушение правил, относящихся к световым приборам.

Кроме того, некоторые из этих граждан игнорировали нормы поведения пешеходов и пассажиров.

В ходе проверок двоих участников лишили транспорта, так как в номерах двигателей их мотоциклов были обнаружены изменения.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
