Петербургские Деды Морозы арестованы: что не так с волшебниками на «железных оленях»

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 25 человек, которые передвигались по городу на мотоциклах, будучи одетыми в костюмы Деда Мороза. Причиной задержания стали нарушения правил на дорогах, которые были зафиксированы на размещённых в социальной сети видеозаписях.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на роликах видно, как мотоциклисты создают помехи другим участникам движения.
Все участники костюмированного заезда были привлечены к административной ответственности сразу по нескольким статьям.
Например, за управление транспортными средствами с нечитаемыми номерами, техническими неисправностями, за нарушение требований к ремням и шлемам, а также за нарушение правил, относящихся к световым приборам.
Кроме того, некоторые из этих граждан игнорировали нормы поведения пешеходов и пассажиров.
В ходе проверок двоих участников лишили транспорта, так как в номерах двигателей их мотоциклов были обнаружены изменения.
