Семья или налог: почему в России снова заговорили о бездетных мужчинах

«Налог на холостяков», который существовал в СССР, много лет работал в нашей стране, а сегодня о нем вновь заговорили.

В России снова заговорили о том, чтобы ввести налог для мужчин старше 40 лет, у которых нет детей. Эту идею недавно озвучил протоиерей Андрей Ткачев. Он считает, что такой платеж должен быть символическим и служить скорее не для сбора денег, а чтобы немного «подтолкнуть» мужчин задуматься о семье и детях. По его мнению, мужчины, которые в сорок лет живут без семьи и детей, как будто ведут «трутневую жизнь» — без особых обязательств и ответственности.

Откуда вообще взялась эта идея?

Идея налога на бездетность не новая. В Советском Союзе во время войны и после нее такой налог действительно существовал. Тогда платили его одинокие и бездетные мужчины и женщины определенного возраста, чтобы помочь стране справиться с демографическими проблемами. Были, конечно, исключения: например, для тех, кто не мог иметь детей по здоровью, или для студентов и пенсионеров.

Сегодня разговоры о таком налоге время от времени всплывают в обществе и среди некоторых политиков. Например, в начале 2025 года бывший депутат Госдумы предложил обложить бездетных мужчин налогом в 20% от зарплаты. Он считал, что это могло бы побудить мужчин создавать семьи и рожать детей. Другие специалисты предлагают более мягкие варианты — небольшие надбавки к уже существующим налогам для бездетных.

Что думают власти и общество?

Пока что никаких официальных решений о введении такого налога нет. В Госдуме говорят, что подобные меры не рассматриваются — слишком много вопросов к их справедливости и эффективности. Вместо этого государство старается поддерживать семьи по-другому: через выплаты, льготы и социальные программы.

В церкви, несмотря на инициативу Ткачева, тоже считают, что лучше помогать тем, кто уже имеет детей, а не наказывать тех, кто бездетен. По их мнению, важнее создавать такие условия, чтобы люди сами хотели заводить семьи, а не вводить штрафы, сообщает Газета.ру.

Почему это вообще обсуждается?

Проблема в том, что в России рождаемость падает, и с каждым годом женщин в возрасте, когда они могут родить ребенка, становится меньше.

Вместо налогов сегодня в России делают ставку на поддержку семей, материнский капитал, улучшение условий для молодых родителей. Будущее покажет, насколько эти меры окажутся эффективными и нужны ли дополнительные стимулы для повышения рождаемости.