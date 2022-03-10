Андрей Ткачев

Новости от Театра на Литейном

Двадцать восьмого мая 2005 года Театре на Литейном прерывает юбилейный сезон 2004/2005 года. 60 лет тому назад, 9 сентября 1944 года, решением Исполнительного комитета Ленинградского Совета депутатов трудящихся на основе молодежного театра-студии под руководством А.