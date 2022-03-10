Все новости / Андрей Ткачев

Андрей Ткачев

Шоу-бизнес
В сети появился трейлер комедии с Веркой Сердючкой
Трейлер украинской семейной комедии «Большая прогулка» опубликован на YouTube-канале FILM.UA Group. Неожиданным гостем картины стал всенародно любимый певец Андрей Данилко, более известный в образе Верки Сердючки. Это первая песня Сердючки на украинском языке за последние 20 лет.  
26 янв 2022 12:59
Экономика
Битва форматов: какие ТРК Петербурга могут потерять арендаторов
Сколько многофункциональных комплексов, в первую очередь с доминирующей торговой функцией, будет готов поглотить петербургский рынок в ближайшее время? Очевидно, что еще немало. Главная причина -
03 апр 2013 10:12
Шоу-бизнес
В Театре На Литейном: анонс.
Спектакль-лауреат Государственной премии России А.Н. Островский «Лес» (комедия) Режиссер-постановщик – лауреат Гос. премии России Григорий Козлов Сценография – лауреат Гос. премии России Александр Орлов «Золотая маска» - специальный приз жюри Софокл «Эдип-царь» (трагедия) Режиссер-постановщик – Андрей Прикотенко Сценография и костюмы – Эмиль Капелюш Гарольд Пинтер «Сторож» (комедия) Постановка – Вячеслав Бутусов Художник – Александр Шишкин Карло Гольдони «Ловкая служанка» (комедия в 2-х действиях) Постановка – Лариса Артемова, художник – Елена Ремерова, композитор – Игорь Рогалев
08 дек 2006 12:49
Шоу-бизнес
Новости от Театра на Литейном
Двадцать восьмого мая 2005 года Театре на Литейном прерывает юбилейный сезон 2004/2005 года. 60 лет тому назад, 9 сентября 1944 года, решением Исполнительного комитета Ленинградского Совета депутатов трудящихся на основе молодежного театра-студии под руководством А.
29 апр 2005 13:04
Эксклюзив
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