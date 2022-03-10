Батюшка Андрей Ткачев выступил с громким заявлением.
Трейлер украинской семейной комедии «Большая прогулка» опубликован на YouTube-канале FILM.UA Group. Неожиданным гостем картины стал всенародно любимый певец Андрей Данилко, более известный в образе Верки Сердючки. Это первая песня Сердючки на украинском языке за последние 20 лет.
12 июля в 18:00 на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге начнется матч за Суперкубок России. Петербургский «Зенит», в сезоне 2014/2015 досрочно оформивший чемпионство, и
Сколько многофункциональных комплексов, в первую очередь с доминирующей торговой функцией, будет готов поглотить петербургский рынок в ближайшее время? Очевидно, что еще немало. Главная причина -
14 мая Театр «На Литейном» закрывает 103-ий театральный сезон. В этот день зрители увидят один из лучших спектаклей театра - «Лес». Спектакль – лауреат
«Детский проспект» откроет свои двери для детей и родителей 9 декабря на площадке креативного пространства «Ткачи». Организатор проекта, Театр Нового Зрителя
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Одним из первых инвестпроектов, запущенных при губернаторе Георгии Полтавченко, может стать программа развития креативного кластера:
Накануне матча с «Кубанью» защитник сине-бело-голубых Томаш Губочан в интервью официальному сайту клуба предположил, что в Краснодаре сейчас должно быть тепло. Если честно,
Ралли "В.НОВГОРОД 2011 ЗИМА" В прошедший уикенд в окрестностях Великого Новгорода состоялся 2 этап региональной любительской раллийной серии "Кубок ИксРейс 2011". 19 марта
Известный своими театральными хитами режиссер Лев Рахлин и его Театр двух столиц 9 января в ДК Ленсовета представляют спектакль по знаковой пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». Это
Образ жизни или кошелек? Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что основными текущими задачами для северной столицы является.
Происходила Зинаида Павловна из старинного дворянского рода Путиловых, среди представителей которых были учителя, военные, юристы, врачи, ученые.
20 марта насцене ДК Горького спектакль «Покровские ворота». Громкую премьеру сезона «на бис!» представляет 20 марта в ДК Горького известный по многим театральным хитам
13 февраля – «Покровские ворота» Громкую премьеру сезона представляет 14 февраля в ДК Горького известный по многим театральным хитам режиссер Лев Рахлин и его «Театр Двух Столиц». В спектакле
Громкую премьеру сезона представляет 9 января в ДК Ленсовета известный по многим театральным хитам режиссер Лев Рахлин и его "Театр Двух Столиц". В спектакле "Покровские ворота"
13-14 дек – премьера Покровские ворота! Громкую премьеру представляет 13 и 14 декабря в ДК Горького (и 9 января в ДК Ленсовета) известный по многим театральным хитам режиссер Лев Рахлин и его
11.10.2007 21:45 президенты Путин и Рахимов. Репортаж | В Уфе прошло заседание Госсовета Владимир Путин, министры и главы...
12:00 Санкт-Петербургский государственный драматический театр «Комедианты»В. Зимин. БРЫСЬ! ИЛИ ИСТОРИИ КОТА ФИЛОФЕЯ
Спектакль-лауреат Государственной премии России А.Н. Островский «Лес» (комедия) Режиссер-постановщик – лауреат Гос. премии России Григорий Козлов Сценография – лауреат Гос. премии России Александр Орлов «Золотая маска» - специальный приз жюри Софокл «Эдип-царь» (трагедия) Режиссер-постановщик – Андрей Прикотенко Сценография и костюмы – Эмиль Капелюш Гарольд Пинтер «Сторож» (комедия) Постановка – Вячеслав Бутусов Художник – Александр Шишкин Карло Гольдони «Ловкая служанка» (комедия в 2-х действиях) Постановка – Лариса Артемова, художник – Елена Ремерова, композитор – Игорь Рогалев
Двадцать восьмого мая 2005 года Театре на Литейном прерывает юбилейный сезон 2004/2005 года. 60 лет тому назад, 9 сентября 1944 года, решением Исполнительного комитета Ленинградского Совета депутатов трудящихся на основе молодежного театра-студии под руководством А.