«Похоронить сердце» вместе с мужем»: как отреагировали петербуржцы на призыв не выходить замуж вдовам

Протоиерей Андрей Ткачев, известный своими резкими и порой спорными высказываниями, вновь вызвал бурю обсуждений. На этот раз он затронул тему вдов и их жизни после смерти мужа.

В Сети появилось видео, где на одной из своих проповедей священник заявил, что женщины, потерявшие мужей не должны вступать в повторный брак и вместе с супругом «похоронить сердце». Более того, он призвал вдов отказаться от макияжа.

Священник привел в пример блаженную Ксению Петербургскую — женщину, которая после смерти мужа посвятила себя Богу и больше не выходила замуж. По словам Ткачева, именно такой путь — истинная христианская верность и святость.

Одеяло не спрячет

Интересно, что Ткачев отметил, что многие вдовы чувствуют стыд перед умершим мужем, ведь, по его мнению, «муж с того света смотрит» и видит все, что происходит.

Поэтому женщинам якобы не стоит «подкрашивать глазки» и начинать новую личную жизнь, так как «одеяло не скрывает человека от глаз Божьих и от глаз тех, кто там, в другом мире».

Реакция на слова священника

Это заявление вызвало немало споров в интернете. Многие отмечают, что такие рекомендации касаются только женщин, тогда как вдовцы-мужчины остаются без аналогичных призывов.

Кроме того, критики указывают на то, что в современном обществе люди имеют право на новую семью и счастье после потери близкого человека.

«Никогда христианство не запрещало вдовам повторный брак. Была у меня когда-то такая веселая вдова. Мужа до инфаркта довела, но у меня сердце, по счастью, покрепче было», — пишет петербуржец.

Однако есть люди, которые согласны с Ткачевым:

«Полностью согласен с протоиреем! Если мы потеряем моральный и нравственный образ наших женщин, да и мужчин тоже, мы можем потерять Россию!» — отмечает пользователь Сети.

Протоиерей Ткачев давно известен своими провокационными высказываниями, которые часто вызывают споры.

Например, он утверждал, что муж для женщины — «хозяин и господь», а женщина должна быть «слугой» супругу, а также критиковал бездетных и семьи с одним ребенком. Однако его слова россияне всерьез не воспринимают.

«Церковь отделена от государства. Так что протоирей может это говорить лишь своим прихожанкам, а не распространять на всех женщин России, ибо среди них есть и атеистки, и другой веры», — отмечают в соцсети.

Важно понимать, что каждый человек сам выбирает свой путь после потери близкого, и общество должно уважать эти решения, даже если они не совпадают с традиционными взглядами.