Городовой / Новости Петербурга / Подкормите розу 1 ковшиком перед укрытием на зиму: морозы переживет легко — весной отблагодарит буйным цветением

Подкормите розу 1 ковшиком перед укрытием на зиму: морозы переживет легко — весной отблагодарит буйным цветением

Опубликовано: 24 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Подкормите розу 1 ковшиком перед укрытием на зиму: морозы переживет легко — весной отблагодарит буйным цветением
Подкормите розу 1 ковшиком перед укрытием на зиму: морозы переживет легко — весной отблагодарит буйным цветением
Городовой ру
Как ухаживать за розами перед наступлением зимы

С наступлением заморозков у роз завершается период вегетации и сокодвижения. В условиях нестабильного температурного режима средней полосы растения подвергаются стрессу, что негативно сказывается на их подготовке к состоянию покоя.

Для повышения адаптации роз и накопления питательных веществ рекомендуется провести осеннюю подкормку по методу агронома Ксении Давыдовой. По словам специалиста, внесение специализированных препаратов в октябре (при температуре воздуха ниже +5°C) способствует укреплению иммунитета растений.

Состав раствора:

  • 10 г сернокислого калия,
  • 25 г суперфосфата,
  • 2,5 г борной кислоты
  • 10 литров воды.

Норма расхода составляет 1 литр на один куст. Дополнительно рекомендуется выполнить мульчирование прикорневой зоны компостом с добавлением золы.

Такое укрытие обеспечит растениям необходимую теплоизоляцию и питание в зимний период. В весенний сезон это позволит розам активизировать рост и обеспечить раннее обильное цветение.

Читайте также

В конце октября орошаю смородину и крыжовник настоем — отменный урожай на следующий год обеспечен: рекомендации агронома Давыдовой.

Нужно ли укрывать клубнику на зиму: агроном Давыдова расставила точки над «Ё» – споров больше не будет.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 12
🙏 2
😹 1
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Труба под Финским заливом и тепло для СНТ: что скрывается за новой «газовой стройкой» Петербурга Перейти 27 октября 2026
Про банальную «Мимозу» все забудут: изящные рулетики в омлете с крабовыми палочками и укропом. Нарезала за 2 минуты - и на стол Перейти 27 октября 2026
Максимум 10 км/ч и экзамен на входе: в Петербурге возьмутся за курьеров Перейти 27 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное