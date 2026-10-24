Подкормите розу 1 ковшиком перед укрытием на зиму: морозы переживет легко — весной отблагодарит буйным цветением

С наступлением заморозков у роз завершается период вегетации и сокодвижения. В условиях нестабильного температурного режима средней полосы растения подвергаются стрессу, что негативно сказывается на их подготовке к состоянию покоя.
Для повышения адаптации роз и накопления питательных веществ рекомендуется провести осеннюю подкормку по методу агронома Ксении Давыдовой. По словам специалиста, внесение специализированных препаратов в октябре (при температуре воздуха ниже +5°C) способствует укреплению иммунитета растений.
Состав раствора:
- 10 г сернокислого калия,
- 25 г суперфосфата,
- 2,5 г борной кислоты
- 10 литров воды.
Норма расхода составляет 1 литр на один куст. Дополнительно рекомендуется выполнить мульчирование прикорневой зоны компостом с добавлением золы.
Такое укрытие обеспечит растениям необходимую теплоизоляцию и питание в зимний период. В весенний сезон это позволит розам активизировать рост и обеспечить раннее обильное цветение.
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