Впервые в Главном штабе: Эрмитаж зовет детей на осенний квест

Осенние каникулы в Петербурге трудно представить без фестиваля «Детские дни».

Уже больше 20 лет городские музеи придумывают для школьников крутые игры и загадки. В 2026 году Эрмитаж впервые проведет свой главный детский маршрут в здании Главного штаба, рассказали в Эрмитаже.

Что за фестиваль и в чем его фишка

«Детские дни» — это масштабный праздник, который объединяет десятки музеев Петербурга. Вместо скучных экскурсий детям выдают игровые карты и маршрутные листы.

С ними ребенок не просто смотрит на экспонаты, а становится настоящим детективом. Он ищет детальки на картинах, решает шифры и отвечает на каверзные вопросы. В Эрмитаже такой формат обожают: за годы работы квесты прошли десятки тысяч семей.

О чем будет новый квест

На этот раз маршрут проложили по Галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых.

Тема игры очень актуальна. Детям покажут, как XIX век был похож на наше время. Тогда тоже активно развивались технологии, а ритм жизни ураганом мчался вперед.

Участники квеста узнают, как люди прошлого спасались от суеты в искусстве, музыке и природе, а заодно найдут свой личный «островок спокойствия».

Кому будет интересно и как всё устроено

Игра рассчитана на детей от 9 до 12 лет и их родителей. Но пройти ее может любой желающий.

Схема простая:

Приходите в Главный штаб. В Большом атриуме возле Парадной лестницы берете игровой путеводитель. Отправляетесь в путешествие по залам. На финише получаете памятный диплом.

Маршрут создали сотрудники Школьного центра Эрмитажа. Они знают про работу с детьми всё: центру уже почти сто лет, а при музее с 1957 года работает знаменитая детская Изостудия.

Когда идти и что с билетами

Фестиваль пройдет во время осенних каникул: с 24 октября по 4 ноября, а также 7 и 8 ноября 2026 года.

Важно про билеты:

Детям до 14 лет вход бесплатный. Но бесплатный билет всё равно нужно оформить в кассе или на сайте.

Взрослым сопровождающим нужно купить обычный входной билет в Главный штаб.

Почему стоит сходить именно в Главный штаб

Главный штаб — это современное пространство внутри исторического здания Карла Росси. Здесь огромные стеклянные атриумы, гигантские лестницы-амфитеатры и очень много света.

Дети любят это место за простор и футуристичный вид, а взрослые — за богатую коллекцию живописи.

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