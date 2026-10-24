Капуста лежит без потерь месяцами: 3 места, где она не сохнет, не гниет – сочная и хрустящая до самой кочерыжки

Для длительного хранения подходят только поздние и среднепоздние сорта

Чтобы капуста оставалась хрустящей и сочной как можно дольше, нужно найти подходящее место и правильно её подготовить. Мешает овощу лишняя влага, поэтому мыть кочаны перед закладкой на хранение нельзя, это спровоцирует гниение. Достаточно удалить верхние загрязнённые листья, если они есть, и обязательно оставить несколько чистых кроющих листов и кочерыжку длиной 2–3 см.

Для длительного хранения подходят только поздние и среднепоздние сорта, а сами кочаны должны быть плотными, без трещин и признаков болезней.

Как хранить капусту

Идеальные условия для капусты — это прохлада и высокая влажность, температура от 0 до +2 C. В таких условиях кочаны могут оставаться свежими несколько месяцев.

Организовать хранение на зиму можно в трех местах:

В холодильнике : Каждый кочан нужно неплотно завернуть в пищевую плёнку или поместить в перфорированный пакет, чтобы овощ мог «дышать». В таком виде капуста сохранит хруст 2–3 недели, а иногда и до двух месяцев. Важно держать её отдельно от яблок, выделяющих этилен: он ускоряет порчу.

: Каждый кочан нужно неплотно завернуть в пищевую плёнку или поместить в перфорированный пакет, чтобы овощ мог «дышать». В таком виде капуста сохранит хруст 2–3 недели, а иногда и до двух месяцев. Важно держать её отдельно от яблок, выделяющих этилен: он ускоряет порчу. В погребе или подвале : Кочаны можно разложить на стеллажах кочерыжками вверх, подвесить за ножку к потолку или уложить в ящики с песком. Старинный метод — обмакнуть каждый вилок в жидкую глину. После высыхания она создаёт защитную «рубашку» от гнили.

: Кочаны можно разложить на стеллажах кочерыжками вверх, подвесить за ножку к потолку или уложить в ящики с песком. Старинный метод — обмакнуть каждый вилок в жидкую глину. После высыхания она создаёт защитную «рубашку» от гнили. На застеклённом балконе: Если зимой там не слишком холодно, капусту можно хранить в утеплённом ящике, укрыв соломой или старыми одеялами. При сильных морозах лучше заносить запасы в квартиру.

Совет: чтобы максимально продлить срок хранения в холодильнике, сначала оберните кочан бумажным полотенцем, а затем — пищевой плёнкой. Бумага будет впитывать лишнюю влагу, а плёнка не даст кочану высохнуть.

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