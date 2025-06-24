«В голове дырка»: какое высказывание Ткачева вновь вызвало негодование петербуржцев

Священник уже не в первый раз делает провокационные заявления, которые вызывают возмущения.

Демографическая проблема в России обсуждается очень часто. Статистика показывает, что в стране наблюдается низкая рождаемость, и это не просто статистика — это реальная ситуация, которая затрагивает жизни миллионов семей.

По данным Минздрава, в последние годы число новорожденных приближается к минимальным показателям начала 2000-х годов.

При этом государство пытается поддержать семьи с детьми через различные выплаты и пособия, но многие родители считают этих мер недостаточно эффективными.

Почему люди не спешат рожать?

На ПМЭФ были обнародованы данные ВЦИОМ, которые говорят о том, что детородное поколение не спешит заводить детей, так как растить ребенка — это дорого. Кроме того, многие стремятся «пожить для себя», передает РБК.

Мнение священника

Священнослужитель Андрей Ткачев недавно высказал мнение, что деньги от государства — не панацея для увеличения рождаемости, и если у человека «в голове дырка», никакие пособия не помогут.

Такая точка зрения вызвала волну критики, ведь для многих семей финансовые трудности — одна из главных причин отказа от детей.

Люди живут в условиях, когда зарплата едва покрывает расходы на жильё, питание, лекарства и образование детей. Молитвы и вера, конечно, важны, но они не решают вопроса элементарного выживания и комфортного воспитания ребенка.

Мнение петербуржцев

В соцсети жители Северной столицы обменялись мнениями по поводу высказывания Ткачева. Многие раскритиковали его, другие же заметили, что священник часто говорит неадекватные вещи, поэтому не стоит обращать на низ внимания.

«Да оставьте в покое Ткачева. Кому нужно, те его и слушают. Если понимаете, что не потянете детей со своим бюджетом, так и нечего их делать. А если уж ты и родила, женщина, то все верно, люби мужа своего и молись за него, чтоб зарабатывал достаточно для семьи»;

«Само собой, что и женщине и мужчине нужно финансово готовиться к рождению ребенка. Надеяться на бога - ну это даже хуже, чем на государство»;

«Меня пугает количество супружеских пар, посещающих центры репродукции, причем это не бедные люди. Значит, дело не только в уровне жизни», — считают петербуржцы.

Какие меры поддержки есть сейчас?

Государство выплачивает несколько видов пособий:

Единовременное пособие при рождении ребенка — около 27 тысяч рублей, не зависящее от дохода семьи.

Ежемесячные выплаты, которые могут доходить до прожиточного минимума по региону.

Материнский капитал, который можно потратить на жилье, образование детей или пенсию матери.

Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые составляют примерно 40% от среднего заработка родителей.

Налоговые вычеты на детей и другие льготы.

Почему пособия не работают?

Эксперты отмечают, что социальная поддержка в России часто распределяется неэффективно: значительная часть средств уходит на льготы и выплаты категориям населения, которые не нуждаются в помощи.

Кроме того, суммы пособий слишком малы, чтобы вывести людей из бедности. Без повышения уровня жизни и доступного жилья семьи не чувствуют уверенности в будущем и не готовы заводить детей.