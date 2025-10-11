«Будут продолжать работать, но перестанут платить налоги официально»: как отмена самозанятости повлияет на фрилансеров

Спрос на услуги останется, но как он будет оплачиваться?

Предстоящая отмена режима для самозанятых, установленного до 31 декабря 2028 года, вызывает серьезные опасения относительно того, куда направятся миллионы граждан, привыкших к легальному и удобному налогообложению.

HR-консультант Зулия Лоикова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России», прогнозирует, что многие могут уйти «в тень».

Зулия Лоикова HR-консультант «Для большинства самозанятых переход на ИП — это увеличение налоговой нагрузки в два, а то и в три раза, особенно при маленьких доходах, а не больших», — констатирует Лоикова.

Это делает новый формат экономически невыгодным для значительной части пользователей.

От легальности к серой зоне: Станет ли 2028 год концом эпохи самозанятых?

«Уход в тень, ну, возможен. Такой неизбежный, возможно и массовый, это вероятный такой сценарий», — предупреждает эксперт в беседе с «Городовой».

Миллионы людей, для которых самозанятость была удобным способом легально платить налоги, могут столкнуться с невозможностью или нежеланием переходить на более дорогую и сложную систему ИП.

«Я думаю, что это может выглядеть так. Люди будут продолжать работать, но перестанут платить налоги официально», — предполагает Лоикова.

Расчеты, вероятнее всего, будут производиться наличными или через переводы «от лиц без указания назначения платежа».

Это может привести к тому, что «государство может потерять миллиарды рублей налоговых поступлений, которые оно сейчас получает», возвращая экономику к ситуации до 2019 года, когда значительная часть доходов была «невидима» для государства.

Будущее самозанятости под вопросом

Спрос на услуги самозанятых, по мнению Лоиковой, никуда не денется. Однако произойдет трансформация занятости.

«Часть самозанятых, она может зарегистрироваться как ИП и в основном те, у кого стабильный, хороший доход, для которых страховые взносы не будут критичными», — считает она.

«Часть все-таки уйдет в тень», — прогнозирует эксперт.

Также возможна ситуация, когда некоторые потеряют доход, особенно если их клиентами были юридические лица.

Крупные компании, стремясь избежать рисков, все реже работают с нелегальными исполнителями, предпочитая нанимать сотрудников в штат или сотрудничать с ИП.