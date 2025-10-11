Городовой / Город / 600 тонн на доверии: как Александровская колонна стоит без единого крепления
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Лишили льгот ради этажей: как смена статуса лишила жителей города под Петербургом привычных благ Город
Первого ребенка рожают все позже: почему петербуржцы отказываются от продолжения рода (проблема хуже, чем вы можете представить) Общество
«Фабрика разбитых надежд»: почему петербурженки после 40 становятся «уставшими императрицами» Город
Пустующие квартиры могут начать изымать по всей России: что будет, если жилье куплено для детей Общество
Лестница в небо начинается с метлы: почему петербуржцы предложили сменить вице-губернатору кресло на уборочный инвентарь Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

600 тонн на доверии: как Александровская колонна стоит без единого крепления

Опубликовано: 11 октября 2025 09:00
Александровская колонна
600 тонн на доверии: как Александровская колонна стоит без единого крепления
globallookpress/ Усманов Замир

Оказывается, знаменитый монумент на Дворцовой площади держится не на болтах и цементе.

Александровская колонна — одно из главных мест притяжения на Дворцовой площади. Её фотографируют тысячи туристов, проходят мимо спешащие горожане. Но у этого символа Петербурга есть одна особенность, о которой мало кто задумывается — и которая когда-то пугала самих жителей.

Без единого крепления

Колонна, весом более 600 тонн, не закреплена к основанию: она держится только собственным весом. То же касается и фигуры ангела на вершине — никакого штыря внутри нет. Монолит просто стоит на гранитной плите, идеально выровненной до миллиметра.

Как она появилась

Памятник воздвигли в 1834 году по проекту архитектора Огюста Монферрана в честь побед Александра I над Наполеоном.

Монферран предложил решение, на тот момент казавшееся невероятным: установить гранитный столб без металлических связей. 30 августа 1832 года колонну подняли на пьедестал при помощи системы блоков и канатов. На площади присутствовали тысячи зрителей и сам Николай I — всё прошло без единой ошибки.

Когда петербуржцы боялись проходить рядом

После открытия многие горожане обходили монумент стороной: казалось, что он вот-вот рухнет. Чтобы развеять страхи, Монферран вечерами гулял вокруг колонны со своей собакой — показывая, что рядом находиться безопасно.

Без магии — только расчёт

Александровская колонна не закреплена, но устойчива. Её баланс держат геометрия, масса и точность инженерного расчёта.

С тех пор прошло почти два века, и монумент ни разу не сместился — как и архитектор, который однажды доказал: идеальная работа не требует страховки.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще