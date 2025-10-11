600 тонн на доверии: как Александровская колонна стоит без единого крепления

Александровская колонна — одно из главных мест притяжения на Дворцовой площади. Её фотографируют тысячи туристов, проходят мимо спешащие горожане. Но у этого символа Петербурга есть одна особенность, о которой мало кто задумывается — и которая когда-то пугала самих жителей.
Без единого крепления
Колонна, весом более 600 тонн, не закреплена к основанию: она держится только собственным весом. То же касается и фигуры ангела на вершине — никакого штыря внутри нет. Монолит просто стоит на гранитной плите, идеально выровненной до миллиметра.
Как она появилась
Памятник воздвигли в 1834 году по проекту архитектора Огюста Монферрана в честь побед Александра I над Наполеоном.
Монферран предложил решение, на тот момент казавшееся невероятным: установить гранитный столб без металлических связей. 30 августа 1832 года колонну подняли на пьедестал при помощи системы блоков и канатов. На площади присутствовали тысячи зрителей и сам Николай I — всё прошло без единой ошибки.
Когда петербуржцы боялись проходить рядом
После открытия многие горожане обходили монумент стороной: казалось, что он вот-вот рухнет. Чтобы развеять страхи, Монферран вечерами гулял вокруг колонны со своей собакой — показывая, что рядом находиться безопасно.
Без магии — только расчёт
Александровская колонна не закреплена, но устойчива. Её баланс держат геометрия, масса и точность инженерного расчёта.
С тех пор прошло почти два века, и монумент ни разу не сместился — как и архитектор, который однажды доказал: идеальная работа не требует страховки.