Рыночная тайна: почему продавцы молчат о происхождении «спаржи» в салатах

В повседневной жизни термин «спаржа» часто вызывает ассоциации с изысканным овощем, украшающим блюда в ресторанах.

Однако рынок и азиатские салаты зачастую предлагают не совсем то, что ожидаешь — настоящий продукт оказывается замененным соевым аналогом.

Спаржа или соя? Тайна заморских салатов

«Да вы ее и покупать то не будете. Свежая стоит почти пять тыщь за кило», — говорит продавщица на рынке.

Эта фраза заставляет задуматься над тем, что же на самом деле оказывается в салатах, которые продают под ярлыком «спаржа».

Внимательное изучение вопроса показало, что настоящая молодая зеленая спаржа — редкость, ее сезон короток и приходится ждать лета.

В остальное время на прилавках — «заморские» продукты, где спаржу заменяет некий соевый ингредиент.

Фучжа — соевый деликатес под видом спаржи

Подытоживая исследования, можно сказать, что под спаржей в азиатских салатах часто скрывается продукт из соевого молока, называемый «фучжа».

Это пенка, образующаяся при кипячении соевого молока, специальными палочками снимаемая и высушиваемая.

«Азиаты назвали сей продукт Фучжу. Прям таки гимн их изобретательности и бережливости», — отмечают эксперты по продуктам.

Такой способ утилизации соевого молока — пример рационального использования ресурсов, когда ничего не пропадает.

Зачем подменять спаржу соей?

Фучжа — отличный источник белка и диетический продукт, но его вкус, структура и питательные свойства значительно отличаются от настоящей спаржи.

При покупке салатов с «спаржей» многие покупатели платят за экзотику, получая переработанный соевый продукт.

Важно понимать: настоящая спаржа — то нежное зеленое растение с характерным ароматом и витаминным комплексом, который соевая «пенка» не может заменить.

Как отличить настоящую спаржу?

По словам продавцов с рынка, настоящая спаржа продается всего несколько месяцев в году, преимущественно летом, и стоит дорого.

Если в составе салата стоит «спаржа», стоит проверить, не указан ли на упаковке термин «соевый продукт», «фучжа» или «окара».

Этот небольшой лайфхак поможет не путать деликатес с его аналогом.

Польза и честность в названии продуктов

Несмотря на подмену, стоит признать — использование фучжи как пищевого продукта является проявлением азиатской мудрости: максимально использовать ресурсы, не выбрасывать ничего лишнего.

Важно понимать, что такие продукты не хуже, но и не лучше настоящей спаржи. Главное — прозрачность информации для потребителя.