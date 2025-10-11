Буква «ё», снесенный храм и медали за оборону: все, что произошло 11 октября в истории Петербурга

Эти даты — лишь малая часть богатой истории города, но они ярко демонстрируют его развитие и перемены.

День 11 октября в Петербурге отмечен чередой значимых событий, охватывающих столетия — от основания первой в России филологической академии до реконструкции метрополитена.

1783: рождение словаря и буквы «ё»

30 сентября (11 октября по новому стилю) 1783 года императрица Екатерина II подписала указ «Об учреждении Российской Академии».

Основанная по инициативе княгини Екатерины Дашковой, академия стала центром изучения филологии и гуманитарных наук.

Ее главным достижением стал первый толковый словарь русского языка — «Словарь Академии Российской». Именно на одном из первых заседаний Академии было принято решение ввести в алфавит букву «ё», обогатив русский язык.

1928: утрата Благовещенской церкви

11 октября 1928 года была закрыта Благовещенская церковь при лейб-гвардии Конном полку, располагавшаяся на нынешней площади Труда.

Здание, возведенное по проекту архитектора Константина Тона, просуществовало еще год, пока не было снесено как препятствие для трамвайного движения.

К середине 1990-х годов, во время строительства подземного перехода, были окончательно разрушены фундаменты, пещерный храм и некрополь, где покоились князья А. Ф. Орлов и В. Д. Голицын.

1943: награды за оборону Ленинграда

В разгар Великой Отечественной войны, 11 октября 1943 года, произошло беспрецедентное событие.

Впервые за годы Советской власти, 12 ленинградских священнослужителей были награждены медалями «За оборону Ленинграда». Эта награда стала знаком признания их вклада в оборону города.

Позже еще несколько клириков получили эту медаль, но не все — протопресвитер П. Фруктовский, например, был проигнорирован из-за своей высылки из Ленинграда в 1935 году.

2006: лев вернулся домой

11 октября 2006 года к Адмиралтейству после внеплановой реставрации вернулся знаменитый лев.

Уникальный зверь, увезенный 21 июня того же года с проломленной спиной, вновь занял свое место, демонстрируя заботу города о своих символах.

2008: «Горьковская» на реконструкции

11 октября 2008 года станция метро «Горьковская» была закрыта на масштабную реконструкцию.

Работы, которые продлились 14 месяцев, включали снос старого наземного вестибюля и строительство нового здания по проекту мастерской «СУАР.Т—проект».

Поезда на время реконструкции следовали через станцию без остановки.