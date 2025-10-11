Лестница в небо начинается с метлы: почему петербуржцы предложили сменить вице-губернатору кресло на уборочный инвентарь

Что рассказали реальные дворники о плюсах своей работы?

В Санкт-Петербурге прозвучало неожиданное заявление: вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин назвал профессию дворника «хорошим стартом» в жизни, особенно для молодежи.

Как пишет Телеграм-канал "Ротонда", на встрече с участниками проекта «Лидеры Петербурга» чиновник подчеркнул, что эта позиция может стать ступенью к дальнейшему карьерному росту.

«Некоторые ребята, которые пришли к нам в самом начале преобразований дворниками-мастерами, достигли управляющих постов», — отметил Разумишкин, приводя в пример успешные примеры.

Он также перечислил ряд неоспоримых плюсов, делающих эту работу привлекательной.

65 тысяч рублей и карьерный рост

Базовая заработная плата для дворника, по словам вице-губернатора, составляет 65 тысяч рублей, а для «передовиков производства» — более 100 тысяч.

К этому добавляются оплачиваемые переработки, возможность карьерного роста и льготы по аренде жилья.

«В качестве бонуса — чувство, что ты занят полезным делом», — добавил Разумишкин.

Сам чиновник признался, что в детстве родители пугали его перспективой стать дворником, если он не будет учиться.

Однако, с высоты прожитых лет, он смотрит на это иначе:

«С другой стороны… Пошел бы работать дворником, у меня была бы квартира и куча свободного времени летом».

Родительские страхи и дворницкая реальность

Одна из участниц встречи, директор школы, задала актуальный вопрос: как переубедить родителей, которые скептически относятся к выбору профессии дворника для своих детей?

«Они должны понимать, что это классно, здорово и перспективно», — подчеркнула она.

Разумишкин согласился, что «проводить работу с родителями действительно нужно», объясняя им реальные преимущества профессии.

Однако, мнения петербуржцев оказались далеки от оптимизма чиновника. В социальных сетях разгорелась бурная дискуссия.

«Его детушки уже ловко машут лопатой в заснеженных купчинских дворах или еще осваивают теоретическую часть управления метлой?» — скептически отреагировал один из комментаторов.

Другие предлагали альтернативы:

«Хорошая профессия для старта это, как минимум, курьер».

Многие ставили под сомнение возможность карьерного роста:

«Где примеры? Кто выбился “из грязи в князи”?».

Реальные дворники выразили возмущение:

«Мне и моим коллегам-дворникам надоело это издевательство, ни стыда и не совести, слов уже нет».

«Не было и не будет у дворников ни квартир, ни свободного времени, ни нормальных зарплат», — категорично заявила одна из работниц.

Встречались и саркастические предложения: