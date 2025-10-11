Лишили льгот ради этажей: как смена статуса лишила жителей города под Петербургом привычных благ

Что скрывается за сменой статуса?

В Ленинградской области все райцентры традиционно имеют статус города, а в некоторых районах их несколько.

В 2023 году во Всеволожском районе к привычным четырем городам — Всеволожску, Сертолово, Кудрово и Мурино — добавился новый — Колтуши.

Но что стоит за сменой статуса этой небольшой деревни, и почему это решение вызвало волну вопросов?

Колтуши — город с историей в несколько веков

Колтуши впервые упоминаются в Писцовой книге Водской пятины 1500 года — это делает их старше даже Санкт-Петербурга. Несмотря на богатую историю, население деревни осталось небольшим: около 450 человек на начало 2023 года.

«За последнее столетие число жителей не сильно изменилось — было 364, стало 453», — отмечают краеведы.

Слияние с деревней Старая и рост населения

Чтобы придать Колтушам статус города, к ним присоединили соседнюю деревню Старую с населением около 14 тысяч человек, которую упразднили.

Теперь обе территории образуют единый городской округ с общей численностью около 30 тысяч жителей.

Местные депутаты проголосовали за это быстро и единогласно.

Почему смена статуса была выгодна застройщикам?

Наиболее вероятная причина — изменения градостроительных норм. В сельской местности максимальная высота зданий ограничена 9 этажами, а в зоне с городским статусом она может достигать 12, а при наличии доминанты — до 21 этажа.

Это настоящий подарок для строительных компаний, которые получили возможность масштабно освоить территорию.

Какие последствия для жителей?

Как пишет НТВ, увы, не все перемены к лучшему. Городской статус повышает тарифы на электроэнергию, а специалисты, такие как учителя и врачи, лишаются доплат за работу в сельской местности.

Также отменяется льготная «деревенская ипотека». При этом улучшения в социальной инфраструктуре — детских садах, школах и поликлиниках — пока не предвидится.

Колтуши: достопримечательности и культурное наследие

Несмотря на новый статус, достопримечательностей в Колтушах немного.

Главные из них — храм Иоанна Кронштдтского и строящаяся рядом церковь, маяк, «Биг-Бен» и озеро.

Однако понять историю и культуру района лучше всего можно в соседнем селе Павлово, знаменитом благодаря Ивану Петровичу Павлову — нобелевскому лауреату и выдающемуся физиологу.

К сожалению, его дом и дом его коллеги Леона Орбели подверглись разрушительным пожарам, но музей в здании старой лаборатории продолжает работать и хранить память о великих ученых.