Первого ребенка рожают все позже: почему петербуржцы отказываются от продолжения рода (проблема хуже, чем вы можете представить)
Первого ребенка рожают все позже: почему петербуржцы отказываются от продолжения рода (проблема хуже, чем вы можете представить)

Опубликовано: 11 октября 2025 13:30
Первого ребенка рожают все позже: почему петербуржцы отказываются от продолжения рода (проблема хуже, чем вы можете представить)
Фото: Городовой.ру

Нужно стимулировать молодые семьи. Желательно финансово.

Проблема снижения рождаемости в России всё чаще связывается не с отказом от семьи, а с изменением приоритетов. «Городовому» рассказала Наталия Евгеньевна Чистякова, демограф, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН:

«Мы видим, что сейчас рождение, по крайней мере, первого ребёнка отодвигается. Средний возраст матери при рождении первого ребёнка увеличивается. Молодые женщины связывают появление ребёнка с достижением определённого профессионального статуса — получением образования, стабильного дохода, жилья».

По мнению Чистяковой, современные установки логичны: молодёжь стремится сначала встать на ноги, а потом заводить детей. Однако с возрастом установки меняются.

«Мы не такие, как были в 15 лет, не такие, как в 25. Те, кто сегодня говорит, что не хочет семьи, могут прийти к родительству ближе к 30 годам — как их родители и бабушки», — отмечает демограф.

Таким образом, снижение рождаемости — это не отказ от семьи, а сдвиг во времени. Молодые люди по-прежнему планируют детей, просто делают это позже — когда готовы эмоционально и финансово.

Игорь Мустафин Федор Никонов
