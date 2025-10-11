Первого ребенка рожают все позже: почему петербуржцы отказываются от продолжения рода (проблема хуже, чем вы можете представить)

Проблема снижения рождаемости в России всё чаще связывается не с отказом от семьи, а с изменением приоритетов. «Городовому» рассказала Наталия Евгеньевна Чистякова, демограф, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН:
«Мы видим, что сейчас рождение, по крайней мере, первого ребёнка отодвигается. Средний возраст матери при рождении первого ребёнка увеличивается. Молодые женщины связывают появление ребёнка с достижением определённого профессионального статуса — получением образования, стабильного дохода, жилья».
По мнению Чистяковой, современные установки логичны: молодёжь стремится сначала встать на ноги, а потом заводить детей. Однако с возрастом установки меняются.
«Мы не такие, как были в 15 лет, не такие, как в 25. Те, кто сегодня говорит, что не хочет семьи, могут прийти к родительству ближе к 30 годам — как их родители и бабушки», — отмечает демограф.
Таким образом, снижение рождаемости — это не отказ от семьи, а сдвиг во времени. Молодые люди по-прежнему планируют детей, просто делают это позже — когда готовы эмоционально и финансово.