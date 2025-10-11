От театральной школы до казематов Петропавловской: трагическая история одного петербургского дома

Дом, который пережил Екатерину, Павла и революцию.

Дом №18 на набережной Кутузова — это не просто старинное здание. За его пышным фасадом, украшенным кариатидами и грифонами, скрывается история, полная взлетов, падений и трагедий, вместившая в себя три судьбы, три эпохи.

Рождение искусства и императорская милость

История дома началась в 1770-х годах, когда для служащего дворцовой канцелярии Александра Задлера были возведены трехэтажные палаты.

Здание ждало блестящее начало: с 1784 по 1788 год здесь располагалась первая в России театральная школа.

В ее стенах преподавал Иван Дмитриевский, а среди учеников были будущие звезды императорской сцены, например, актриса Елизавета Сандунова.

Судьбоносное расположение: от любви до безумия

Однако век триумфа был недолгим. В начале XIX века дом перешел к семье Зотова, камердинера Екатерины II.

Расположение императрицы принесло ему только проблемы. Пришедший к власти Павел I, испытывая неприязнь ко всему, что связано с матерью, приказал арестовать Зотова и заточить его в Петропавловскую крепость.

«Где несчастный сошел с ума», — трагически завершается эта глава.

Смена владельцев и пышный декор

Дом, словно пережиток прошлых эпох, прошел через руки целой вереницы знатных владельцев: графини Шуваловой, графа Апраксина, генерала Балашова.

Он стал доходным домом.

Как пишет путеводитель "Назад в Питер", в 1885 году его приобрел граф Сергей Орлов-Давыдов, правнук знаменитых братьев Орловых. При нем здание преобразилось: его надстроили четвертым этажом и «одели в пышный лепной декор».

Современность

Накануне революции последним частным владельцем особняка стал И. И. Василевич, владелец конвертной фабрики.

Сегодня здание является памятником архитектуры, но в то же время — обычным жилым домом, который, по мнению наблюдателей, «нуждается в ремонте».

Немые свидетели истории

Прогуливаясь по набережной Кутузова, можно остановиться у дома №18 и присмотреться к фасадам.

Кариатиды и грифоны — немые свидетели блестящего расцвета, страшного падения и долгой, меняющейся жизни одного из самых старых домов Петербурга.